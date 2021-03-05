Uitspraak woekerrente ABN AMRO biedt hoop voor meer gedupeerden

Volgens de commissie mocht de consument verwachten dat de variabele rente op zijn doorlopende krediet zou meestijgen én -dalen met de ontwikkeling van de marktrente. Maar toen de marktrente daalde, bleef ABN AMRO dezelfde rente rekenen. Ongeveer 80.000 klanten van ABN AMRO hebben een soortgelijk doorlopend krediet.

Ook andere aanbieders in de fout

Stef Smit, directeur van Consumentenbond Claimservice: ‘Een mooie uitspraak van het Kifid die wat ons betreft niet alleen geldt voor ABN AMRO. Ook klanten van andere aanbieders die de afgelopen jaren de rente kunstmatig hoog hielden, zijn gedupeerd.’

Bij het Kifid lopen hierover nog procedures tegen Santander en Vesting Finance. Deze uitspraken worden later dit jaar verwacht. De Consumentenbond Claimservice onderzoekt of er nog andere aanbieders in de fout zijn gegaan.

Roodstand en creditcard

Smit: ‘Mensen hebben vaak geen idee of ze een reële rente betalen. Naast rente op doorlopende kredieten gaat het ook om de rente die je betaalt voor roodstaan op je betaalrekening. En voor kredieten die gekoppeld zijn aan een creditcard. Ook in die gevallen moet de bank de te veel betaalde rente terugbetalen.’

Consumenten die vermoeden dat zij te veel rente hebben betaald op hun krediet, kunnen zich aanmelden bij Consumentenbond Claimservice.