Nog steeds trucs om voedingsmiddelen gezond te laten lijken

Crackers van het aanlokkelijk klinkende Vitalu met een graanhalm op de verpakking en de claim: ‘heerlijk voedzame cracker’. Dat klinkt gezond, maar de cracker bevat zoveel suiker dat het meer een biscuitje is. Een bakje Albert Heijn zeewiersalade claimt ‘natuurlijk, lekker en gezond’ te zijn, maar er zit maar liefst 12 gram suikers in. En Vifit Goedemorgen! ontbijtdrank prijst zichzelf aan met de claim ‘heerlijk gezond bij het ontbijt of gewoon tussendoor’. Maar dit drankje bevat meer suiker dan granen.

Hardleers

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘We vinden steeds weer nieuwe voorbeelden van zogenaamd gezonde producten. Fabrikanten zijn kennelijk nogal hardleers. En daarom blijven wij ze hierop aanspreken. Tegelijkertijd blijven we in Den Haag en Brussel aandringen op maatregelen. Hoopgevend is dat de Europese Commissie opnieuw aan de slag gaat met voedingsprofielen. Daarmee zijn veel van de claims niet meer toegestaan op producten die veel suiker, vet of zout bevatten.’

Reactie fabrikanten: laks of vergezocht

De Consumentenbond vroeg de fabrikanten ook om een reactie. Sommige fabrikanten blijken laks, zoals Friesland Campina. Die laat weten over de Vifit Goedemorgen!: ‘Ondanks onze zorgvuldige processen is er bij deze literverpakking iets misgegaan en staat toch het woord “gezond” op de verpakking.'

Of Albert Heijn over de zeewiersalade: ‘Over de claim “Natuurlijk, lekker en gezond” die online staat, moeten we zeggen dat deze niet geplaatst had mogen worden’. Albert Heijn heeft de claim inmiddels verwijderd.

Andere fabrikanten komen met een vergezochte verklaring. Zo vergoelijkt de fabrikant van de Vitalu-crackers de grote hoeveelheid suiker met: ‘De Vitalu cracker meerzaden kan dankzij de zoete smaak ook zonder jam of chocolade smeerpasta gegeten worden’.

Duidelijkere etiketten

Uit recent onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat bijna 7 op de 10 consumenten vindt dat etiketten duidelijker moeten aangeven of het product wel of niet gezond is. Molenaar: ‘Fabrikanten zouden beter moeten onderzoeken wat consumenten verwachten op basis van het etiket, voordat ze een product op de markt brengen.’

Gezonde Keuze

