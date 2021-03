Reissom niet altijd gedekt door garantiefonds

Nieuws|Consumenten die een reis boeken, kunnen hun reissom in sommige gevallen kwijtraken bij een faillissement. De Consumentenbond waarschuwt dat de reissom niet altijd gedekt is door een garantiefonds. Vouchers met SGR-dekking zijn wel goed beschermd

Consumenten die een nieuwe boeking maken en die niet betalen met een voucher maar met geld, moeten opletten. Normaal gesproken keert de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) de reissom uit als een reisaanbieder failliet gaat. Maar als de reisaanbieder de reis zèlf annuleert, bijvoorbeeld vanwege coronarestricties, dan dekt de SGR de reissom niet meer. Gaat de reisaanbieder vervolgens failliet voordat hij de geannuleerde reis heeft terugbetaald, dan staan reizigers met lege handen. Dit is een reëel scenario gezien het blijvend negatieve reisadvies en de financiële problemen die enkele reisaanbieders publiekelijk delen.

Risico’s en rechten

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Reisbureaus hopen natuurlijk dat consumenten weer volop gaan boeken. Maar consumenten moeten dan wel goed op de hoogte zijn van de risico’s en rechten, zodat ze een goed geïnformeerde keuze kunnen maken.’

SGR-voucher wel gedekt

Nieuwe boekingen betaald met vouchers zijn wèl gedekt bij annulering en faillissement van de reisorganisatie. En dat geldt ook voor in 2020 geannuleerde reizen die direct zijn omgeboekt naar een nieuwe datum.

Ook consumenten met een voucher met SGR-dekking lopen geen financieel risico. De SGR besloot die dekking uit te breiden van 12 naar 14 maanden, na een gesprek met de Consumentenbond. Voucher-bezitters moeten zich dan wel binnen 4 maanden na de vervaldatum op hun voucher melden bij de SGR via 'Claim je voucher'. Die garandeert dan de voucherwaarde totdat de reisaanbieder uitbetaalt. Blijft de uitbetaling uit en gaat de reisaanbieder failliet, dan geldt de SGR-dekking op de voucher. De SGR keert dan, volgens hun voorwaarden, uit aan de reiziger.

Controleer deelname garantiefonds

Gezien de bijzondere omstandigheden is het ook van groot belang dat reizigers voor het boeken nagaan of hun reisaanbieder is aangesloten bij een garantiefonds. Tenzij de reis is geannuleerd, krijgen reizigers via zo’n fonds hun reissom terug bij een faillissement van hun reisaanbieder. Of het zorgt ervoor dat reizigers weer thuiskomen, als hun reis al was begonnen.

Consumenten die een reis boeken bij een reisaanbieder die niet (meer) is aangesloten bij een garantiefonds, hebben deze bescherming niet. Zij lopen financieel risico bij een faillissement. Of een reisaanbieder is aangesloten, is na te gaan bij het garantiefonds zelf.

Meldpunt verlopen SGR-vouchers

De Consumentenbond houdt ook in de gaten welke reisorganisaties hun vouchers niet op tijd uitbetalen. Consumenten met een SGR-voucher waarvan de einddatum (of vervaldatum) is verstreken, die nog geen geld hebben gekregen, kunnen dit melden door een mail te sturen.