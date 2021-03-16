Consumentenbond houdt uitbetaling coronavouchers in de gaten

Reisorganisaties annuleerden vorig jaar massaal vakanties als gevolg van corona. Wettelijk gezien moesten zij binnen 14 dagen de reissom terugbetalen, maar in plaats van geld kregen veel consumenten een voucher met SGR-dekking. Deze zijn 1 jaar geldig en gedekt tegen een eventueel faillissement van de aanbieder.

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) toonde begrip voor de vouchers, maar stelde daaraan de harde voorwaarde dat de reisorganisaties binnen 1 jaar actief alsnog het geld zouden terugbetalen. Ook de Consumentenbond toonde begrip voor het uitgeven van vouchers en vroeg consumenten om zo’n voucher te accepteren als hun financiële situatie dat toeliet.

Lening

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Deze week verlopen de eerste vouchers en wij willen weten of consumenten die al 1 jaar wachten, nu inderdaad hun geld terugkrijgen. Wij krijgen al signalen dat reisorganisaties niet willen uitkeren. Dat vinden wij niet acceptabel. Consumenten hebben in feite een renteloze lening verstrekt aan hun reisbureau en bij veel van hen is het geduld inmiddels op.’

Voucherfonds

De SGR en de overheid zijn bezig met een Voucherfonds. Daarbij kunnen reisorganisaties geld lenen om de vouchers met SGR-dekking mee uit te betalen. Maar de Europese Commissie moet nog goedkeuring geven aan dit Voucherfonds.

Molenaar: ‘Het is niet de bedoeling dat reisorganisaties gaan wachten op geld van het Voucherfonds. Wij weten dat reisorganisaties een zwaar jaar achter de rug hebben, maar afspraak is afspraak. Consumenten kunnen de voucher gebruiken om een nieuwe reis te boeken. Maar als ze dat niet willen, moeten ze binnen 1 jaar hun geld terugkrijgen. Onder die voorwaarde hebben consumenten een voucher geaccepteerd en nu moeten reisorganisaties ook echt over de brug komen.’

Wat kunnen consumenten doen

De Consumentenbond roept consumenten met een verlopen, niet uitbetaalde, SGR-voucher op zich te melden bij de Consumentenbond. Ze kunnen een e-mail sturen aan verlopenSGRvoucher@consumentenbond.nl met daarin de vervaldatum van de voucher en de naam van de reisaanbieder.

De Consumentenbond krijgt zo inzicht in hoeveel verlopen vouchers niet worden terugbetaald en welke reisorganisaties zich niet aan de afspraken houden. Molenaar: ‘Als een reisorganisatie structureel niet terugbetaalt, zullen we die daarop aanspreken en de ACM vragen om te handhaven.’

SGR-dekking

Vouchers met een SGR-dekking behouden na 1 jaar wel hun waarde, maar verliezen de dekking tegen faillissement. Om de dekking te behouden, moeten consumenten zich binnen 2 maanden na de vervaldatum van de voucher melden bij SGR via 'Claim je voucher'. Dit kan vanaf woensdag 17 maart. Pas ná die melding verleent de SGR weer dekking.

Corona Vakantiemeldpunt

De Consumentenbond opende in december 2020 het Corona Vakantiemeldpunt om te inventariseren welke problemen er nog waren rondom corona-vakanties. Naar aanleiding van de duizenden meldingen ging de Consumentenbond in gesprek met Transavia, KLM, ticketwebsites, Corendon en ACM. Het vakantiemeldpunt is gesloten