Software ook bij jonge auto’s steeds vaker oorzaak autopech

De Consumentenbond vroeg ruim 7000 eigenaren van auto’s van 10 jaar en jonger of en hoe vaak zij het afgelopen jaar met pech naar de garage moesten. Tachtig procent van hen gaf aan geen problemen met hun auto te hebben gehad. Dat is een verbetering ten opzichte van de 3 voorgaande enquêtes. Toen was dat 74%.

Elektronica

Een probleem in de elektronica of de software van de auto was een van de meest voorkomende oorzaken voor pech. Vooral elektrische auto’s hebben vaak te maken met een fout in de software. Eigenaren moeten dan terug naar de dealer voor een software-update. Alleen bij Tesla kan een update op afstand worden uitgevoerd.

Tesla valt tegen

Tesla-rijders melden relatief veel problemen. Vooral met het informatiesysteem van de Tesla Model S, waarbij de computer vastloopt. Ook zijn er veel meldingen over de deurhendels van deze auto. Deze horen automatisch uit de deur te schuiven als de eigenaar ernaartoe loopt, maar dat gebeurt niet altijd. Door deze mankementen eindigt het merk Tesla met een 5,2 op laatste plaats in de betrouwbaarheidslijst.

Verschuivingen in top 10

De top 10 meest betrouwbare auto’s wordt als vanouds gedomineerd door Aziatische merken, met Mitsubishi op een eerste plek. Lexus, het luxemerk van Toyota, dat vorig jaar nog op nummer 1 stond, zakt naar een tiende plek. De compacte CT, de meest verkochte hybride wagen van dit merk, laat verschillende kleinere computerstoringen zien. Deze worden doorgaans wel netjes opgelost en de reparaties vielen vaak onder de garantie. Van de Europese auto’s lukt het alleen Mini (gedeelde vijfde plek) en BMW en SEAT (negende plek) een plek te veroveren in de top 10.