Spoofingslachtoffers ING gecompenseerd. Consumentenbond maant ABN tot haast

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘De meeste slachtoffers van spoofing vielen bij ING. Het is dan ook goed dat die grote groep nu zo snel geholpen is. Maar over ABN zijn we niet tevreden. Ook daar vielen veel spoofingslachtoffers, maar tot nu toe heeft iets meer dan een kwart van hen hun geld terug. Als wij vragen waarom het zo lang duurt, dan schermt de ABN met zorgvuldigheid en administratieve processen. Maar als het bij ING snel kan, moet dat ook bij ABN kunnen.’

Spoofing

Honderden consumenten raakten vele tienduizenden euro’s kwijt door spoofing. Veelal werden ze gebeld door een nummer dat van de bank leek te zijn. In werkelijkheid waren het oplichters. Die deden zich voor als medewerker van de bank. Zij meldden dat er verdachte activiteiten waren waargenomen rond de rekening van de klant. Vervolgens adviseerden de oplichters consumenten hun (spaar)geld veilig te stellen door het tijdelijk over te zetten naar een ’kluisrekening’. In werkelijkheid was dit een rekening van de oplichter en waren gedupeerden hun geld kwijt.

Politiek ingrijpen

In eerste instantie vergoedde uit coulance, alleen de Rabobank de schade. Andere banken vonden dat zij niet hoefden te compenseren omdat de klant zélf het geld overmaakte. Dan is de bank, volgens de wet, niet aansprakelijk.

De Consumentenbond en tv-programma Kassa trokken aan de bel. Hierna besloot minister Hoekstra van Financien dat banken spoofingslachtoffers tóch moeten compenseren. Uit ‘coulance’ en onder voorwaarde dat er aantoonbaar sprake is geweest van identiteitsfraude en de gedupeerde aangifte heeft gedaan. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020.

Vergoeden, tenzij

De Consumentenbond vindt overigens dat de huidige coulanceregelingen te vrijblijvend is. Bij bankoplichting moet het uitgangspunt zijn: vergoeden, tenzij. Dat betekent dat schade altijd wordt gecompenseerd, tenzij de gedupeerde overduidelijk iets te verwijten valt. Zo nodig moet de wet hiervoor worden aangepast. De Consumentenbond gaat hierover in gesprek met de Nederlandse Vereniging van Banken.