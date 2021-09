Structurele herziening energiebelastingen nodig

Nieuws|De Consumentenbond is blij dat het demissionaire kabinet komt met een Nationaal Isolatieprogramma. De Consumentenbond had daarvoor bij de Kamer gepleit. De eenmalige verlaging van de belasting op energie is onvoldoende. De Consumentenbond pleit voor een structurele herziening van de energiebelasting.

In de dinsdag gepresenteerde Miljoenennota staat dat het Rijk 1,3 miljard euro reserveert voor een snelle verduurzaming van woningen en gebouwen. Daarvan gaat ruim €500 miljoen naar een Nationaal Isolatieprogramma waarbij woningen versneld worden geïsoleerd en consumenten daarin financieel worden bijgestaan. Daarnaast trekt ze een kleine €300 miljoen uit voor de financiering van hybride warmtepompen. Met deze combinatie van een elektrische warmtepomp en een cv-ketel verbruiken consumenten heel veel minder gas.

Hoge gasprijzen

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'We zijn blij en er trots op dat het kabinet op ons pleidooi voor een Nationaal Isolatieplan is ingegaan. De huidige prijzengekte op de energiemarkt maakt duidelijk hoe belangrijk het is om energie te besparen. De goedkoopste energie is immers de energie die je niet gebruikt.'

Belastingverlaging is snelle pleister

Het kabinet nam ook een motie aan om de energierekening te verlagen door eenmalig de standaard belastingkorting op de energierekening te verhogen en de Opslag Duurzame Energie (ODE) heffing voor kleinverbruikers te verlagen. Molenaar: 'Wat dat precies voor iedereen individueel betekent, hangt veel af van het verbruik. Maar heel algemeen kun je uitgaan van grofweg €50 per jaar per huishouden. Het is een snelle pleister en een positief gebaar. Maar het is wel onvoldoende.'

Structurele oplossing

De Consumentenbond pleit voor een structurele verlaging van de energiebelasting voor kleinverbruikers. De verdeling van belasting op elektriciteit is nu ongelijk verdeeld; grootverbruikers in de industrie betalen verhoudingsgewijs veel minder belasting dan consumenten. Tot wel 168 keer minder. Molenaar: 'Dat moet anders. Door de lasten voor de grootste vervuilers te verhogen, stimuleer je ze om besparende maatregelen te nemen. De opbrengst van die hogere belasting kan de overheid dan gebruiken voor het verder helpen van consumenten om hun woningen energiezuiniger te maken.' Ook economen en wetenschappers van onder meer de OESO, het Planbureau voor de Leefomgeving en onderzoeksinstituut CE Delft adviseerden de overheid om de enorme verschillen in energiebelastingtarieven tussen consumenten en industrie aan te pakken.