Tonijnsalade gezonder en duurzamer

Nieuws|Tonijnsalade uit de supermarkt is de laatste jaren gezonder geworden. Er zit minder suiker en zout in dan 8 jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Toch zijn er nog wel verbeterpunten, ook op het gebied van duurzaamheid.

De Consumentenbond beoordeelde 18 tonijnsalades op smaak, voedingswaarde en duurzaamheid. Naast tonijn, zit er in een derde van de salades ook kabeljauwpoeder. Volgens de fabrikanten zorgt dat voor een betere smaak, maar de 3 tonijnsalades die volgens het smaakpanel het lekkerst waren, bevatten geen kabeljauwpoeder.

Ruimte voor verbetering

Op het gebied van suiker scoren alle salades een (ruim) voldoende. Vergeleken met eerder onderzoek van de Consumentenbond in 2013 zit er 18% minder suiker in. Ook het zoutgehalte is gedaald, maar wel minder spectaculair: 6% minder dan 8 jaar geleden.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'Die daling is een beetje aan de zuinige kant. We hadden op meer gehoopt. Ons smaakpanel gaf geregeld aan de salades te zout te vinden, dus er is echt nog meer ruimte voor verbetering.'

Dierenwelzijn

Ook op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn is vooruitgang geboekt. Van de 18 salades voeren er 13 het MSC-keurmerk. Dat betekent dat de visser onder meer zo min mogelijk schade toebrengt aan het zeeleven bij het vangen van de vis en een gebied niet overbevist.

In 2013 stond het keurmerk op vrijwel geen enkele tonijnsalade. Daarnaast zitten in de meeste salades vrije-uitloopeieren. In 2013 waren scharreleieren de norm. Vrije-uitloopkippen hebben meer leefruimte dan scharrelkippen.

Alleen in de salades van Jumbo, Aldi, Menken en Johma zitten nog scharreleieren. Johma valt ook op doordat het als A-merk geen MSC-vis gebruikt. Molenaar: 'Dat is buitengewoon teleurstellend. Zo'n groot merk zou juist een voortrekkersrol moeten nemen op het gebied van duurzaamheid.'