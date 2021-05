Transavia minst flexibele luchtvaartmaatschappij

Nieuws|Transavia is een stuk minder flexibel dan andere vliegmaatschappijen als consumenten hun vliegticket moeten wijzigen of annuleren. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Consumentenbond. Ook aan de ‘Flex’ optie van Transavia zitten veel haken en ogen.

De Consumentenbond zocht uit hoe soepel 15 Europese luchtvaartmaatschappijen zich opstellen bij wijzigingen of annuleringen. Als de aanbieder annuleert, moet deze de kosten van het ticket binnen 7 dagen terugbetalen. Als consumenten annuleren, kunnen luchtvaartmaatschappijen zelf bepalen hoe ze hiermee omgaan. De Consumentenbond vindt dat consumenten die omboeken of annuleren vanwege een plots negatief reisadvies of verplichte quarantaine bij aankomst, niet op hoge kosten moeten worden gejaagd.

Transavia onderaan

Transavia blijkt onderaan te bungelen qua flexibiliteit. De luchtvaartmaatschappij rekent €35 per persoon per enkele reis voor een wijziging. Die kosten vervallen met de Transavia ‘Flex’ optie (€9 per persoon, per enkele reis), maar daar kleven nadelen aan. Als reizigers hun ticket willen verzetten, moeten ze die binnen één jaar na boeken gebruiken én de route en het reisgezelschap moeten hetzelfde blijven. Bovendien kunnen klanten hun ‘Flex’ ticket maar tot 48 uur voor vertrek aanpassen. Dus consumenten die vlak voor de (terug-)vlucht positief testen op corona, zijn te laat om nog kosteloos te wijzigen. En ze krijgen geen geld terug als ze hun vlucht annuleren.

Prijsvechters flexibel

De meeste luchtvaartmaatschappijen zijn sinds corona juist flexibeler geworden. Zo kunnen consumenten bij Air France en KLM tot de dag van vertrek elk ticket kosteloos omboeken of annuleren en hun geld terugvragen. En ook de meeste prijsvechters stellen zich flexibel op. Bij Pegasus kunnen klanten tot 2 uur voor vertrek hun reis nog gratis wijzigen door van het ticket een zogenaamd open ticket te maken. Het ticket staat dan ‘on hold ‘ en de reiziger geeft pas later een nieuwe reisdatum door. Bij Eurowings kun klanten zelfs tot 40 minuten voor vertrek hun reis nog uitstellen, onbeperkt, zonder extra kosten.

Check de voorwaarden

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Transavia blijkt weer eens het slechtste jongetje van de klas. We hebben de luchtvaartmaatschappij al meerdere malen aangesproken op klachten van consumenten. Helaas zonder resultaat, maar we blijven aandringen. En we adviseren consumenten om goed te kijken naar de voorwaarden en te kiezen voor een flexibele luchtvaartmaatschappij.’