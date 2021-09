Veel te hoge doseringen in magnesiumsupplementen

Onderzoekers van de Consumentenbond onderzochten het magnesiumgehalte van 66 supplementen. Maar liefst 45 daarvan bevatten te veel magnesium. Oplopend tot wel 450 milligram. Onder andere bekende A-merken als Davitamon en huismerken van Etos, Kruidvat, Hema en Holland & Barrett, verkopen deze hoge doseringen.

Laconiek

Branchevereniging NPN ziet geen probleem en reageert laconiek. Volgens de vereniging zou de Europese autoriteit voor voedselveiligheid bij de vaststelling van de bovengrens te voorzichtig zijn geweest en zou diarree pas bij een dosering vanaf 360 milligram zijn vastgesteld. Ook zouden de klachten zich vooral voordoen bij supplementen waar magnesiumoxide in zit.

De fabrikanten bagatelliseren het probleem eveneens. Ze zeggen dat ze nooit klachten krijgen over diarree als bijwerking. Dit is logisch, want een waarschuwing hierover ontbreekt bij de supplementen.

Ongepast

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, laakt de slappe reacties van de sector: ‘Meer dan de helft (39) van de supplementen overschrijdt zelfs ruim de grens van 360 milligram die de branche zelf als toelaatbaar opvoert. Bovendien hebben 19 van die supplementen ook nog eens magnesiumoxide als belangrijkste ingrediënt. Dat zijn er hartstikke veel.

Consumenten lopen daarmee een reëel risico op een hele vervelende bijwerking. Dat kun je toch niet afdoen met het argument dat je nooit klachten krijgt? Of met flauwekul over onderzoeken? Dat is ronduit ongepast. Fabrikanten hebben zich aan de regels te houden en de branchevereniging heeft daar een belangrijke rol in.’