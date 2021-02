Voedingsapps verbeteren privacy na kritiek Consumentenbond

Voedingsapp helpen consumenten bij afvallen of het aanpassen van de leefstijl en geven inzicht in het eet- en beweegpatroon. De Consumentenbond beoordeelde met de Privacymeter hoe dit soort apps de persoonlijke gegevens van gebruikers beschermen.

De app Mijn Eetmeter (Voedingscentrum) bleek geen beveiliging te hebben tegen het door hackers geautomatiseerd raden van gebruikersnamen en wachtwoorden. Bij Lifesum gold het zelfde voor de gebruikersnamen. Toen de Consumentenbond hierover aan de bel trok, werden beide kwetsbaarheden snel verholpen. De Consumentenbond meldde ook de andere geconstateerde problemen bij de makers en checkte een maand later of de problemen waren opgelost.

Gebruikersnamen te achterhalen

Bij FatSecret zijn de gebruikersnamen nog steeds te achterhalen. Daarnaast verschijnt er op FatSecret.nl een cookiemelding zonder de keuze die wel of niet te accepteren. Zo krijgen gebruikers ongevraagd advertentiecookies. Ook in de privacyverklaring van de app is het een en ander mis. Er staat geen bewaartermijn voor persoonsgegevens in en er wordt niet gewezen op rechten van EU-burgers, zoals inzage, correctie en het verwijderen van gegevens.

Ook MyFitnessPal laat steken vallen. Vanuit de app is er internetverkeer met een advertentiebedrijf, voordat gebruikers hierover geïnformeerd zijn en toestemming hebben kunnen geven. En op de homepage kunnen consumenten aangepaste instellingen in het cookiemenu niet opslaan en advertentiecookies dus niet afwijzen.

Hardleers

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘FatSecret en MyFitnessPal zijn bijzonder hardleers. Wij sporen hun privacy tekortkomingen op en geven dat door aan de appmakers. Maar die doen daar vervolgens niets mee. Blijkbaar nemen ze de privacy van hun gebruikers niet serieus, FatSecret en MyFitnessPal scoren dan ook matig op onze Privacymeter.’