Waarschuwing: Autostoeltje Chicco Kiros op Isofix gevaarlijk

Nieuws|De Consumentenbond waarschuwt voor het i-Size-autostoeltje Chicco Kiros in combinatie met de Isofix-basis. Het zitje vloog tijdens een botsproef, met kinderdummy, door de auto. Fabrikant Chicco erkent het probleem en roept het Isofix-onderstel terug.

Bij zowel de frontale als de zijdelingse botsproef schoot de verbinding tussen de Isofix-basis en het baby-autostoeltje los. Hierdoor werd de zitschaal uit de Isofix-basis gelanceerd.

Autogordel

De Consumentenbond raadt ouders met een Kiros-stoel aan om de Isofix-basis niet te gebruiken, maar het stoeltje vast te maken met de autogordel. Daarbij is het belangrijk om de veiligheidsgordel correct te leiden en te spannen. Dit is minder handig dan de Isofix-basis, maar biedt wel een goede bescherming bij een frontale of zijdelingse botsing.

Chicco onderneemt actie

Het vermoeden is dat bij de botsproef het vergrendelingsmechanisme open is gegaan, zonder dat het beschadigd werd. De Consumentenbond heeft fabrikant Chicco hierover geïnformeerd en Chicco heeft vervolgens laten weten dit Isofix-onderstel uit de verkoop te halen.

Het gaat om de Isofix-basis met productiedatum 23 november 2019 tot 19 november 2020 (op het label op het onderstel vermeld als: 19/11/23 tot 20/11/19). Deze werd vanaf juli 2020 verkocht. Consumenten die de bewuste Isofix-basis hebben, kunnen deze omruilen voor een ander onderstel. Meer informatie hierover is binnenkort te vinden op de website van Chicco.

Strengere test

De frontale botsproef in dit testprogramma is strenger dan de standaard test (typegoedkeuringstest). Het kinderbeveiligingssysteem wordt zwaarder, maar realistisch belast. Fabrikanten nemen deze test zeer serieus en houden hier rekening mee bij het ontwerpen van hun producten.

De volledige autostoeltjestest verschijnt eind mei 2021.