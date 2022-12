Volgens de Gezondheidsraad kan Nutri-Score consumenten helpen een gezondere keuze te maken doordat ze de samenstelling van voedingsmiddelen makkelijk kunnen vergelijken. Het kleurenlogo met scores van A (groen, gezond) tot E (rood, ongezond) zegt iets over de hoeveelheid zout, suiker, verzadigd vet en vezels in een product. Dat is gemakkelijk te begrijpen.

Ontmaskert misleiding

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Consumenten hoeven zo niet meer de achterkant van verpakkingen vol kleine lettertjes en ingewikkelde termen te bestuderen. Bovendien ontmaskert het logo misleidende verpakkingen. Een pak ontbijtgranen met daarop allerlei fruit en granen afgebeeld, kan door de mand vallen door de hoeveelheid suiker dat erin zit. Dat wordt met Nutri-Score gelijk duidelijk. Dan krijgt zo’n product een oranje D of rode E.’

Niet perfect

De Gezondheidsraad stelt ook dat het logo nog niet perfect is, maar ziet voldoende mogelijkheden om Nutri-Score verder te verbeteren. Zo moet er bijvoorbeeld beter onderscheid worden gemaakt tussen volkoren en witbrood, die krijgen soms nog beiden een groene A-score. De Consumentenbond is het daarmee eens. Molenaar: ‘Er kan zeker nog aan gesleuteld worden. Maar de Gezondheidsraad zegt ook dat het niet waarschijnlijk is dat er een voedselkeuzelogo beschikbaar komt dat wél volledig voldoet. En ook daar zijn we het mee eens.’

Snel invoeren

De Consumentenbond roept de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) op om Nutri-Score nu snel in te voeren. En daarbij een publiekscampagne te starten om uit te leggen hoe het logo werkt en hoe het kan bijdragen aan een gezond voedingspatroon. In Europees verband pleit de Consumentenbond voor een verplichte invoering van Nutri-Score in heel Europa.