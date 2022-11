Op 7 november liet Budget Energie in een uitzending van tv-programma Radar weten per direct te stoppen met maandelijks salderen. De energieleverancier gaat stroom die klanten met zonnepanelen opwekken, weer op jaarbasis verrekenen met de stroom die zij over het hele jaar verbruiken. Ook zal het bedrijf consumenten die schade hebben geleden door het maandelijks salderen, compenseren.

Sinds 1 juli 2022 verrekende Budget Energie bij klanten met een variabel contract de stroom die zij opwekten met zonnepanelen op maandbasis met hun verbruik in plaats van jaarlijks. Dat is financieel zeer ongunstig voor consumenten. Zij kunnen daardoor in de wintermaanden niet profiteren van de stroom die zij in de zomer opwekken.

Stroom aan klachten

De eenzijdige contractwijziging leidde tot een stroom van klachten en procedures bij de Geschillencommissie Energie en de rechter. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) en minister Jetten (Klimaat & Energie) lieten weten dat salderen op jaarbasis wettelijk verplicht is. Ook al is de tekst in de Energiewet niet heel duidelijk hierover. De Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis eisten van Budget Energie dat deze zijn werkwijze aanpaste. De Consumentenbond verwijderde bovendien het aanbod van Budget Energie uit zijn energievergelijker.

Energievergelijker

Sandra Molenaar: ‘Bedrijven die consumenten benadelen, willen we niet aanprijzen in onze energievergelijker. Bovendien kwamen we erachter dat zodra je in onze vergelijker aangaf dat je zonnepanelen had, het contract van Budget Energie verdween. Dat zagen we ook in vergelijkers van andere aanbieders. Budget Energie zat dus duidelijk niet te wachten op klanten met zonnepanelen. We zijn blij dat Budget Energie nu inziet dat hun handelswijze niet deugt. En we gaan ervan uit dat hun aanbod in de vergelijkers vanaf nu voor iedereen geldt, dus ook voor zonnepaneelhouders. Alleen dan zetten wij Budget Energie weer in onze vergelijker.’

Vrijopnaam

De Consumentenbond sprak ook energieleverancier Vrijopnaam aan over maandelijks salderen. Informatie op de website van de leverancier suggereert dat saldering op maandbasis plaatsvindt. Vrijopnaam heeft aan de Consumentenbond laten weten dat dat niet het geval is: de leverancier saldeert op jaarbasis.