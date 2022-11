Consumenten kunnen de stroom die zij met zonnepanelen opwekken, salderen. Dat houdt in dat zij de stroom die ze in een jaar opwekken, wegstrepen tegen de stroom die zij (later) afnemen van hun energieleverancier.

Duurder uit

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Budget Energie saldeert bij klanten met een variabel contract per maand. Daardoor kunnen die hun verbruik in de donkere wintermaanden, waarin ze zelf weinig stroom opwekken, niet verrekenen met een eerder opgewekt overschot aan stroom in de zonnige maanden. Terwijl dat juist de crux van de salderingsregeling is. Per saldo zijn zonnepaneelhouders zo dus een stuk duurder uit dan bij jaarlijks salderen. Dat vinden we oneerlijk.’

Onrechtmatig

Hoewel in de huidige Elektriciteitswet niet heel duidelijk staat dat salderen op jaarbasis moet, hebben de Autoriteit Consument & Markt en minister Jetten (Energie en Klimaat) laten weten dat dat wel degelijk altijd de bedoeling is geweest. De minister heeft een zogenoemde nota van wijziging naar de Tweede Kamer gestuurd waarmee dit punt in de Elektriciteitswet wordt verduidelijkt. Molenaar: ‘Budget Energie doet alsof haar neus bloedt, maar afwijken van de intentie van de wet is onrechtmatig.’

Ook Vrijopnaam in de fout

Ook energieleverancier Vrijopnaam saldeert maandelijks. De Consumentenbond heeft beide energiebedrijven aangeschreven en de ACM geïnformeerd. De toezichthouder heeft laten weten dat ze juridisch geen mogelijkheid heeft om in te kunnen grijpen. Maar ze roept de energiebedrijven wel op om hun werkwijze aan te passen.

Energievergelijker

De Consumentenbond weert alle energieleveranciers uit zijn Energievergelijker die maandelijks salderen en roept andere vergelijkingswebsites op om hetzelfde te doen.