Budgetmerken gemiddeld 50% goedkoper dan A-merken

De Consumentenbond vergeleek de prijs van ruim 100 basisproducten bij de 14 grootste supermarktketens van Nederland. Daarbij werd de prijs van A-merken vergeleken met het goedkoopste vergelijkbare product van de huis- of budgetmerken in de winkel. Gemiddeld besparen consumenten met budgetmerken tussen de 48% (Spar) en 53% (Jan Linders). Maar per product kan de besparing veel groter zijn.

Bij was- en schoonmaakmiddelen, verzorgingsproducten, koffie en frisdrank is de besparing vaak meer dan 70%. Zo betalen consumenten bij supermarkt Dirk voor een fles ‘Iedere dag’ shampoo (500 ml), van budgetmerk Derlon €0,99. De veel kleinere fles shampoo van Andrelon (300 ml) kost bij Dirk €3,59. Omgerekend een verschil van 85%. En een fles geconcentreerd witwasmiddel (28 wasbeurten) van het budgethuismerk van Jumbo kost €2,99, terwijl voor een soortgelijk wasmiddel van Robijn (34 wasbeurten) €17,81 neergeteld moet worden. Omgerekend is het budgetmerk 80% goedkoper.

Dirk goedkoopste

Supermarkt Dirk is voor de basis huismerkproducten het goedkoopst. De prijzen liggen 11% onder het gemiddelde. Spar is met 26% boven het gemiddelde het duurst. Opvallend is dat budgetsupers Lidl en Aldi slechts gemiddeld scoren als het gaat om de laagst geprijsde producten. Aldi zit zelfs op hetzelfde niveau als Albert Heijn (1% onder het gemiddelde).

Schijnvoordeel

Basisboodschappen zijn producten die de meeste mensen in huis hebben, zoals: rijst, koffie, melk en boter. De prijzen voor deze producten steeg het afgelopen jaar gemiddeld met 21%. Eind augustus kondigde Dirk aan de prijzen van meer dan 100 producten tot het einde van het jaar te bevriezen. Supermarkt Vomar volgde met een vergelijkbare actie.

Opvallend is wel dat beide supermarktketens de prijzen van veel producten vlak voor de aankondigingen eerst verhoogden en vervolgens weer iets verlaagden. Zo ging een blik Unox Knaks bij Dirk van €2,35 naar €2,69 en terug naar €2,49. En bij Vomar ging een pak G’woon basmatirijst van €1,95 naar €2,15 en zakte toen weer naar €1,99.

‘Schijnvoordeel’, aldus Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. ‘Het blijft zaak om goed zelf de prijzen in de gaten te houden en je niet te veel te laten leiden door kreten ‘in prijs verlaagd’.