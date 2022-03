Consumentenbond blij met strenger toezicht energiebranche

Een wetswijziging duurt lang. Daarom drong de Consumentenbond eerder aan om te kijken hoe het toezicht op de energiebranche binnen de bestaande wettelijke kaders verbeterd kan worden.

De ACM liet onderzoek doen naar de mogelijkheden om het toezicht dit jaar nog aan te scherpen. De onderzoekers concluderen dat de toezichthouder strengere eisen kan stellen aan energieleveranciers. Daarmee kan het consumenten beter beschermen tegen mogelijke financiële problemen van leveranciers.

De focus ligt daarbij op strenger toezicht op de bedrijfsvoering en het risicomanagement van leveranciers. Zo kan de ACM meekijken of een leverancier geen onverantwoorde inkooprisico’s loopt waardoor hij in de problemen kan komen bij plotselinge prijsschokken.

Ruimte pakken

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, is blij met het strengere toezicht: ‘Wij waren al langer overtuigd van het feit dat er meer mogelijk is binnen de huidige wetgeving en hebben er ook bij de toezichthouder er op aangedrongen die ruimte te pakken. Ik ben blij dat de ACM dit nu doet.’

Gesprek

De ACM stelt dat er ook aanvullende wetgeving nodig is om het toezicht te versterken. Over de uitwerking van extra beleidsregels gaat de toezichthouder onder andere in gesprek met de Consumentenbond.

Molenaar: ‘Wij gaan graag op die uitnodiging in. In het najaar van 2021 hebben we een lijst van aandachtspunten gedeeld met de ACM en het Ministerie van Economische Zaken. Een aantal daarvan zien we terug in het nieuwsbericht van de ACM. Een mooie basis dus om verder te praten.’

Bescherming

Ook een andere lang gekoesterde wens van de Consumentenbond gaat in vervulling. De ACM gaat samen met het Ministerie van Economische Zaken bekijken hoe kwetsbare consumenten beter kunnen worden beschermd tegen de financiële gevolgen van een faillissement. Molenaar: ‘Ook hiervoor gaan we graag met de partijen om tafel.’

De ACM zal voor de zomer een concept voor deze beleidsregels ter consultatie voorleggen. Op die manier kan die aan het begin van het nieuwe stookseizoen, op 1 oktober 2022, ingaan.