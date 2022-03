Consumentenbond: ‘Minister grijp in bij overtreders KLM en Transavia’

Honderden consumenten wachten nog steeds op terugbetaling van door KLM en dochtermaatschappij Transavia geannuleerde vluchten. Het betreft passagiers die tussen 2019 en 2021 via D-Reizen boekten. Gemiddeld gaat het om €800 per passagier, maar regelmatig zijn het hogere bedragen van enkele duizenden euro’s per boeking.

De luchtvaartmaatschappijen zeggen het ticketgeld al aan D-Reizen te hebben terugbetaald en daarmee aan hun verplichtingen te hebben voldaan. Maar D-Reizen ging failliet voordat ze het geld overboekten naar de passagiers.

Volgens de rechter, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) én de Europese Commissie houden passagiers dan evengoed recht op terugbetaling. De luchtvaartmaatschappijen moeten het geld alsnog rechtstreeks naar hen overboeken. KLM en Transavia weigeren hier gehoor aan te geven.

Minister moet nú ingrijpen

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘De starre houding van KLM en Transavia is pure strategie. Ze laten het aankomen op tijdrovende bezwaar- en beroepsprocedures, terwijl een groot deel van de vorderingen binnenkort vervalt.

Voor terugbetaling van een geannuleerde vliegticket geldt namelijk een vervaltermijn van 2 jaar. Die termijn is voor sommige consumenten al in zicht. Alleen door de vliegmaatschappij te dagvaarden of zich aan te melden bij een claimorganisatie die dat (tegen betaling) voor hen doet, kunnen zij dat voorkomen. Dat is de wereld op zijn kop. Vandaar onze noodkreet aan de minister. Hij moet nú ingrijpen.’

Voorwaarden aan staatssteun

KLM ontving, vanwege de covidpandemie, tot nu toe €3,4 miljard aan staatssteun. De Consumentenbond vindt het niet meer dan vanzelfsprekend dat het kabinet van KLM en Transavia eist dat zij zich houden aan de Europese richtlijnen en gehoor geven aan de uitspraak van de ILT. Molenaar: 'Het kan niet zo zijn dat luchtvaartmaatschappijen die overeind worden gehouden met miljarden aan staatssteun, een loopje nemen met de passagiersrechten.‘

In een brief aan de minister (pdf) dringt de Consumentenbond er ook op aan om bij de toekenning van nieuwe staatssteun het naleven van passagiersrechten als expliciete randvoorwaarde op te nemen in de afspraken.