Consumenten die met hun zonnepanelen jaarlijks meer stroom opwekken dan ze gebruiken, geven die overtollige stroom terug aan het net. Daarvoor krijgen ze van hun energieleverancier een terugleververgoeding. In eerdere beleidsregels stelde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat die vergoeding minimaal 70% van het kale leveringstarief moet zijn. Maar, in afwachting van een nieuwe Energiewet, geldt die leidraad niet meer. En daar maken energiebedrijven handig gebruik van door consumenten een lagere vergoeding te betalen.

Niet wachten op nieuwe wet

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Met de nieuwe Energiewet wordt ook een nieuw minimum vastgelegd. Alleen gaat die wet pas in 2025 in. Maar nu is al duidelijk dat de minimale terugleververgoeding zelfs nog iets hoger zal liggen dan die 70% van het kale leveringstarief. Wij roepen de minister daarom op om zo snel mogelijk aan te geven wat de ondergrens precies wordt, zodat de ACM energieleveranciers hieraan kan houden. Ze hoeft dan niet te wachten op de inwerkingtreding van de nieuwe wet.’

Soms guller, soms gieriger

Uit onderzoek van de Consumentenbond (pdf) blijkt dat de helft van alle energieleveranciers een (veel) te lage vergoeding biedt voor teruggeleverde zonnestroom. Vijf leveranciers betalen zelfs minder dan 15% van het kale leveringstarief. Dat zijn: Energiedirect.nl, Essent, Mega, Vattenfall en Vrijopnaam. Molenaar: ‘De resultaten zijn vergelijkbaar met eenzelfde onderzoek dat we in april deden. Toen riepen we de leveranciers op hun tarieven aan te passen. Helaas zonder veel resultaat. Enkele leveranciers zijn wel guller geworden, maar een paar andere juist gieriger. Zo liet Budgetenergie in juni haar klanten weten de terugleververgoeding te verlagen van 100% naar 50%.’

Kamervragen

Het onderzoek in april leidde tot Kamervragen aan minister Jetten van Energie en Klimaat. Die zegde toe de ACM te laten kijken naar de terugleververgoedingen van energieleveranciers. Molenaar: ’De toezegging van de minister is onvoldoende. De ACM heeft regels nodig om te kunnen handhaven. De minister moet daarom snel duidelijkheid geven. In de tussentijd zou het de energieleveranciers natuurlijk sieren om een fatsoenlijke vergoeding aan hun klanten te geven.’

500 euro verschil

De terugleververgoedingen van de verschillende leveranciers lopen uiteen van een kleine 5 cent tot 56 cent per kWh. Vergelijken loont dus, want voor wie jaarlijks 1000 kWh ‘over’ heeft scheelt dat meer dan 500 euro. Een leverancier die een lager levertarief heeft en dus goedkoper lijkt, kan voor zonnepaneelbezitters daardoor juist duurder uitpakken.