Consumenten die met hun zonnepanelen op jaarbasis meer stroom opwekken dan zij gebruiken, geven die overtollige stroom terug aan het net. Daarvoor krijgen ze van hun energieleverancier een zogeheten terugleververgoeding. Deze vergoeding moet redelijk zijn. Tot 2014 was vastgelegd dat minimaal 70% van het kale leveringstarief een redelijke vergoeding was. In afwachting van de nieuwe Energiewet is er nu geen vastgelegd percentage. De Consumentenbond gaat in zijn onderzoek daarom uit van de eerder gestelde 70%.

Veel te weinig

De Consumentenbond bekeek de modelcontracten van 30 energieaanbieders en vergeleek daarbij het leveringstarief voor stroom met de terugleververgoeding. Van de 30 onderzochte energieleveranciers halen 14 (bij lange na) niet die 70%. Daarvan betalen 6 aanbieders zelfs minder dan 15% van het kale leveringstarief (exclusief belastingen en opslagen) die zij hun klanten rekenen.

EnergyZero en DGB Energie betalen het slechtst: hun vergoeding voor zonnestroom bedraagt slechts 7% van het leveringstarief. Van de grote leveranciers betaalt Essent het slechtst: 11% van het leveringstarief.

Voor een dubbeltje op de 1e rang

‘Volstrekt oneerlijk’, vindt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. ‘De energieleveranciers hebben de afgelopen maanden hun leveringstarieven enorm verhoogd. Tegelijkertijd zitten zij voor een dubbeltje op de eerste rang, door een minimale vergoeding te geven aan particulieren die stroom aan hen leveren.'

Vergelijken loont

Van 15 aanbieders is de terugleververgoeding even hoog of zelfs iets meer dan het leveringstarief dat zij rekenen. De vergoedingen lopen uiteen van een schamele 3 cent tot maar liefst 66 cent per KwH.

Molenaar: ‘Bij een overschot op jaarbasis van 1000 kWh zelf opgewekte stroom scheelt dat meer dan €600. Dat is een flinke smak geld. Het loont voor zonnepaneelbezitters dan ook om aanbieders met elkaar te vergelijken. Een leverancier die goedkoper lijkt, kan door zijn schrale terugleververgoeding misschien toch geen voordelige keuze zijn.'

Toezichthouder

De Consumentenbond roept leveranciers met zeer lage teruglevertarieven op om deze in verhouding te brengen met hun leveringstarieven. De Consumentenbond heeft zijn bevindingen gedeeld met de Autoriteit Consument & Markt. Deze moet toezien op de redelijkheid van de teruglevertarieven.

Lees het volledige overzicht met alle teruglevertarieven.