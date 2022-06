Oproep aan Europarlementariërs: stem tegen greenwashing

De CDA is onderdeel van de Taxonomie, een systeem dat bepaalt welke investeringen bijdragen aan CO2-vermindering. De Consumentenbond is voorstander van deze Taxonomie, omdat het consumenten helpt bij het maken van duurzame keuzes. Consumenten vinden duurzaamheid steeds belangrijker en nemen dit bijvoorbeeld mee in hun beleggingen. Ze willen er zeker van zijn dat hun keuzes geen schade toebrengen aan anderen of het milieu.

Misleiding

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘De toevoeging van fossiel gas en nucleaire energie aan de Taxonomie staat haaks op die oorspronkelijke intentie. Investeringen in fossiel gas en nucleaire energie zijn niet te kwalificeren als groen. Hiermee worden consumenten misleid en het stimuleert greenwashing. Bedrijven doen dan alsof ze groen zijn, maar ondertussen vervuilen ze het milieu en het klimaat. Onjuiste claims ondermijnen het vertrouwen van consumenten in álle duurzaamheidsclaims. Bovendien vergroot de CDA-aanpassing de kans dat pensioengeld van consumenten in onrendabele lange termijn investeringen, zoals gascentrales, blijft zitten.‘

De Consumentenbond dringt er bij de Europarlementariërs op aan om economische en politieke belangen geen rol te laten spelen en de Taxonomie te baseren op wetenschappelijke inzichten. Molenaar: ‘Concreet betekent dit dat wij ze vragen om op 14 juni tegen de CDA te stemmen.’