Supermarkten schimmig over vers afgebakken broodjes

De Consumentenbond bekeek de informatievoorziening op de broodafdelingen van 10 landelijke supermarktketens. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘In de Warenwet staat dat de benaming wit, bruin of volkoren op het product of op het schap moet staan. Maar alleen Ekoplaza Foodmarqt doet dit consequent bij vers afgebakken broodjes. In de andere supermarkten ontbreekt die informatie en is het lastig voor consumenten om in te schatten hoe gezond de broodjes zijn.’

Geverfde broodjes

Het overgrote deel van de in de supermarkt afgebakken broodjes bestaat uit witbrood. Dat is minder gezond dan bruin of volkoren brood. Molenaar: ‘Helaas kun je niet afgaan op de kleur om in te schatten hoe gezond een broodje is, want veel supermarkten kleuren hun witbrood donker. En ook namen zoals desem, spelt, rustiek, bourgondisch, luxe en volgranen bieden weinig houvast, die zeggen niets over de voedingswaarde. Daarom is het zo belangrijk dat supermarkten helder zijn over de ingrediënten, de voedingswaarde en of een broodje wit, bruin of volkoren is.’

Beloftes

Albert Heijn, Aldi, Lidl, Hoogvliet, Plus en Vomar hebben beterschap beloofd en toegezegd snel aan de slag te gaan met het vermelden van de benamingen uit de Warenwet. Jumbo gaat de klanten in de winkel voortaan verwijzen naar de website en Dirk zegt dat klanten terecht kunnen bij een medewerker voor een etiket. Maar daarmee voldoen Jumbo en Dirk nog steeds niet aan de Warenwet. Coop gaat eerst onderzoeken wat mogelijk is.