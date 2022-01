Tweede Kamer steunt Consumentenbond in meer transparantie kapitaalverzekeringen

In Nederland zijn miljoenen kapitaalverzekeringen afgesloten. Vaak bedoeld om een hypotheek af te lossen of om te sparen voor een (aanvullend) pensioen. Maar veel verzekeraars zijn niet helder over de kosten die zij hierop inhouden.

Zo worden fondsbeheerkosten vaag aangegeven met percentages, maar niet gespecificeerd. Consumenten kunnen zich zo geen goed beeld vormen van het rendement dat ze mogen verwachten. Dat blijkt aan het einde dan ook vaak vies tegen te vallen. Met name bij zogeheten woekerpolissen.

Burgerinitiatief

In 2020 startten de Consumentenbond, ConsumentenClaim, de Vereniging Woekerpolis.nl en de Stichting Woekerpolisproces het ‘Burgerinitiatief Tijd voor Transparantie’. De organisaties vinden dat verzekeraars wettelijk verplicht moeten worden om hun klanten duidelijk en volledig te informeren over álle kosten die jaarlijks worden ingehouden over de gehele looptijd en in euro’s.

Alleen zo kunnen consumenten een goede afweging maken over of ze de verzekering afsluiten, behouden of aanpassen. Op 29 oktober 2020 overhandigden Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond en Stef Smit, directeur Consumentenclaim, het burgerinitiatief met ruim 52.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer. Hiermee kwam het onderwerp op de agenda.

Recht op transparantie

Verzekeraars informeren niet alleen onvolledig, maar de informatie die ze verstrekken is vaak ook nodeloos ingewikkeld. ‘Consumenten hebben recht op volledige én duidelijke informatie. Verzekeraars zeggen zich aan de wet te houden, maar als dat zo is dan voldoet de wet dus niet. Wij pleiten voor aanscherping.’

De Kamer is het daarmee eens. De motie van Heinen voor meer transparantie wordt mede ingediend door D66, ChristenUnie, CDA, PvdA, SP en GroenLinks.

In gesprek

Minister Kaag van Financiën zegt toe dat ze in overleg gaat met de indieners van het Burgerinitiatief en met de verzekeraars. Ook wil ze met de toezichthouder bekijken hoe de wet kan worden aangepast. Wel waarschuwt ze dat invoeren van meer verplichtingen met terugwerkende kracht op problemen kan stuiten als er te weinig informatie beschikbaar is.