Afrader en veiligheidsproblemen in babymatrassentest

De Consumentenbond test babymatrassen volgens de Europese veiligheidsnorm EN 16890. Het Pretura Superior Wave-matrasje zakt voor maar liefst 4 van de 6 onderdelen van deze veiligheidstest.

Het matrasje is veel te zacht waardoor een babyhoofdje er gevaarlijk ver in kan wegzakken. Het kind kan daardoor in ademnood komen. Ook is het matrasje korter en smaller dan de standaardafmeting 120 x 60 cm. Daardoor past het matrasje niet goed in een ledikant en ontstaan er kieren. Baby’s kunnen daarin met een arm of been klem komen te zitten. Een ander gevaar is dat de trekker van de rits van de matrashoes makkelijk afbreekt. Een baby zou dat kunnen inslikken.

De Preturia Superior Wave krijgt een 2,9 en is daarmee Afrader. Het matrasje is onder andere te koop bij Bol.com en Babypark.

Ook problemen bij andere matrasjes

Niet alleen de Pretura-ledikantmatras deed het slecht in de veiligheidstest. Ook de ABZ AirFlow Pro en de Lorelli Top Exclusive zakten door de mand en scoorden respectievelijk een bedroevende 3,0 en een 3,1.

Bij beide matrassen brak de trekker van de rits af. Bij de Lorelli blijft dan bovendien een gemeen scherp haakje achter. De ABZ is te kort, waardoor er net zo'n gevaarlijke kier ontstaat als bij het Pretura-matras. In de wastest krimpt de matrashoes van de ABZ bovendien nog flink waardoor de kier nog groter wordt. Ook de matrashoes van het merk Cangaroo Pure krimpt in de was, waarna hij niet meer bruikbaar is.

Naast de veiligheidsgebreken, scoren de matrassen ook slecht op ondersteuning en ventilatie.

NVWA

De Consumentenbond heeft de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) geïnformeerd. Ook de matrasfabrikanten zijn op de hoogte gesteld van de onderzoeksresultaten. Zij hebben niet gereageerd.

Vergelijker

Consumenten die op zoek zijn naar een veilig babymatras kunnen de vergelijker van de Consumentenbond raadplegen.