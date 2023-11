In maart 2023 toonde de Consumentenbond aan dat reisaanbieders consumenten op grote schaal misleidden met lokkertjes. Van 83% van de reizen die de Consumentenbond bekeek, klopte de prijs niet. Bijvoorbeeld omdat reisorganisaties allerlei bijkomende kosten verzwegen, of de reis was uitverkocht. Daarom diende de Consumentenbond klachten in bij de Reclame Code Commissie en vroeg de ACM om in te grijpen.

Hoge hoed

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, is blij met het optreden van de ACM: ‘Het is goed om te zien dat de toezichthouder dit probleem serieus neemt. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat de prijs die ze zien ook de prijs is waarvoor ze een reis kunnen boeken. Reisaanbieders moeten op een eerlijke manier zaken doen en bijkomende kosten die als een verrassing uit de hoge hoed komen, horen daar niet bij.’

De ACM laat weten dat het onderzoek naar andere reisaanbieders doorgaat.