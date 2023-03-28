Grootschalige prijsmisleiding door reisaanbieders

Er rammelt veel aan de aanbiedingen. Reizen blijken helemaal niet beschikbaar of de prijs verandert zodra een reiziger begint met boeken. En tijdens het reserveren stijgt de prijs ook regelmatig, omdat reisaanbieders onvermijdbare extra bedragen niet vermelden bij de aanbieding. Die verzwegen kosten, zoals toeristenbelasting, boekingskosten of verplichte bijdragen, lopen uiteen van €8 tot €462 per vakantie.

Voorbeelden

D-reizen adverteerde bijvoorbeeld met een reis voor 2 personen naar Cyprus voor in totaal €450, maar dit bedrag verdubbelde uiteindelijk. En bij de VakantieDiscounter explodeerde de totale reissom van een reis naar Ibiza voor 2 personen tijdens het boeken van €286 naar €3520. Stip Reizen bood zelfs een Fly & Drive Andalusië aan, zonder de kosten van de bijbehorende huurauto in de aanbiedingsprijs op te nemen.

Frustrerend en misleidend

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het is frustrerend als de prijs van je vakantie tijdens elke stap van het boekingsproces stijgt. En het is misleidend, want sommige aanbieders lijken hierdoor goedkoper dan ze eigenlijk zijn. Terwijl de regels glashelder zijn: een reis moet te boeken zijn voor de geadverteerde prijs, alle onvermijdbare kosten moeten in de prijs zitten en variabele kosten moeten er direct bij staan. Het is stuitend dat de reisbranche zich nog steeds niet aan deze regels houdt.’

Klachten bij RCC

De 12 reisorganisaties erkennen de onderzoeksresultaten en beloven beterschap. Maar Corendon en Stip Reizen blijven wel verplichte servicekosten en toeristenbelasting verstoppen. En Prijsvrij en D-reizen zeggen niet te kunnen voorkomen dat prijzen sterk veranderen tijdens het boeken. Daar waarschuwen ze amper voor en bovendien blijken die prijzen vaak ook nog eens alleen te gelden voor vertrek vanaf buitenlandse luchthavens. Daarom is de Consumentenbond tegen deze 4 reisorganisaties een procedure gestart bij de Reclame Code Commissie.

ACM gaat controleren

De Consumentenbond heeft de bevindingen ook besproken met de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Die was al van plan vanaf 1 april weer te gaan controleren en zal handhaven als dat nodig is, bijvoorbeeld door boetes op te leggen. Molenaar: ‘In 2014 en 2016 kregen KLM en Corendon al boetes van de ACM voor het verstoppen van verplichte kosten. Het is bizar hoe hardleers reisorganisaties zijn, maar wij blijven dit aankaarten en bestrijden. Totdat consumenten reizen echt kunnen boeken voor de aanbiedingsprijs.’

300 aanbiedingen onder de loep

De Consumentenbond controleerde 300 aanbiedingen op de sites van 12 grote reisaanbieders: ANWB, Corendon, de VakantieDiscounter, D-reizen, Expedia, FTI Reizen, KLM Holidays, Prijsvrij, Stip Reizen, Sunweb, The Travel Club en TUI. Het ging daarbij om verblijven in Nederlandse bungalowparken, wintersportvakanties met eigen vervoer, campingreizen, verre rondreizen en zonvakanties.

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