De commissie voor Energie en Handel van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wil van Chew weten hoe het zit met de privacy van TikTok-gebruikers, de beveiliging van door TikTok verzamelde data en of de Chinese regering toegang heeft tot die gegevens. Daarbij besteedt de commissie specifiek aandacht aan de veiligheid van kinderen op het populaire platform.

Onderzoek

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘TikTok schendt de privacy van zijn gebruikers heel bewust. Het verdient miljarden over de rug van kinderen. Het is ontzettend belangrijk dat die praktijken zichtbaar worden. En daarom is het ook zo goed dat het Amerikaanse Congres de expertise van de advocaten erkent en hen de gelegenheid heeft gegeven om de commissie te informeren.’

Zichtbaar

Friederike van der Jagt, voorzitter van de Stichting Take Back Your Privacy: ‘Voor onze claim hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar de manier waarop TikTok werkt. We hebben bewijs dat de app enorme hoeveelheden persoonlijke informatie van kinderen verzamelt. Op basis hiervan bouwt TikTok gedetailleerde profielen op en gebruikt die voor advertentiedoeleinden. Daarnaast beschermt het bedrijf deze jonge gebruikers niet tegen schadelijke video’s. Al die waardevolle informatie hebben we aangeleverd voor de hoorzitting. Ook hebben we vragen voorgesteld die de commissie kan stellen.’

Claim

Take Back Your Privacy startte met steun van de Consumentenbond in 2021 een collectieve actie tegen TikTok namens alle minderjarige TikTok-gebruikers in Nederland. Take Back Your Privacy eist dat TikTok de Nederlandse minderjarige TikTok-gebruikers een schadevergoeding betaalt voor het onrechtmatig verzamelen en verhandelen van hun gegevens. Ook moet het bedrijf verzamelde gegevens verwijderen, en zich voortaan aan de wet houden. Consumenten die de actie willen steunen of die compensatie voor hun kinderen willen, kunnen zich aanmelden.