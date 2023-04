De Consumentenbond kreeg op zijn meldpunt Eerlijk is eerlijk in een paar maanden tijd ruim 900 meldingen over krimpflatie. Daarbij zit er minder in een verpakking, maar daalt de prijs niet mee. Dit tot grote ergernis van consumenten, die de heimelijke prijsverhogingen oneerlijk vinden. De Consumentenbond vroeg daarom aan de ACM om de werkwijze van producenten en supermarkten te toetsen aan de Wet Oneerlijke Handelspraktijken.

Verschil per situatie

De ACM stelt dat het feit dat de inhoud en/of ingrediënten van een product wijzigen, niet zonder meer een overtreding van de consumentenwetgeving oplevert. Dit kan namelijk per situatie verschillen. De Consumentenbond overweegt om daarom in voorkomende gevallen de rechter of de Reclame Code Commissie te verzoeken hierover een oordeel te vellen. Op die manier komt er meer duidelijkheid over wat wel en wat niet door de beugel kan.