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Consumentenbond gaat in gesprek met fabrikanten en supermarkten over krimpflatie

Nieuws
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Eind maart sprak de Consumentenbond met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) over krimpflatie. De toezichthouder roept aanbieders van producten op om transparanter te zijn over wijzigingen die zij doorvoeren. Bijvoorbeeld door expliciet op de verpakking aan te geven dat de inhoud is veranderd. Naar aanleiding hiervan wil de Consumentenbond in gesprek met fabrikanten (FNLI) en supermarkten (CBL).
babs van der staak

Babs van der Staak   WoordvoerderGepubliceerd op:31 maart 2023

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De Consumentenbond kreeg op zijn meldpunt Eerlijk is eerlijk in een paar maanden tijd ruim 900 meldingen over krimpflatie. Daarbij zit er minder in een verpakking, maar daalt de prijs niet mee. Dit tot grote ergernis van consumenten, die de heimelijke prijsverhogingen oneerlijk vinden. De Consumentenbond vroeg daarom aan de ACM om de werkwijze van producenten en supermarkten te toetsen aan de Wet Oneerlijke Handelspraktijken. 

Verschil per situatie

De ACM stelt dat het feit dat de inhoud en/of ingrediënten van een product wijzigen, niet zonder meer een overtreding van de consumentenwetgeving oplevert. Dit kan namelijk per situatie verschillen. De Consumentenbond overweegt om daarom in voorkomende gevallen de rechter of de Reclame Code Commissie te verzoeken hierover een oordeel te vellen. Op die manier komt er meer duidelijkheid over wat wel en wat niet door de beugel kan.
 

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