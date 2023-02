Consumentenbond viert 70-jarig bestaan

De toename van het aantal leden werd onder andere veroorzaakt door een spraakmakende rechtszaak van sigarettenmerk Lexington tegen de Consumentenbond vanwege slechte testresultaten. De Consumentenbond verloor de zaak, maar de publiciteit leverde wel in één klap 20.000 nieuwe leden op.

Trots

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Al 70 jaar lang komen we op voor de belangen van consumenten. We helpen ze kiezen, bijvoorbeeld met testinformatie, overstapdiensten en advies. Daarnaast strijden we voor consumentenrechten in wet en regelgeving en door bedrijven aan te pakken. Al 70 jaar lang zijn we relevant voor heel veel consumenten en daar ben ik enorm trots op.’

Millennials

Over wat de toekomst moet brengen is Molenaar duidelijk: ‘Millennials zijn voor ons enorm belangrijk. Onze huidige ledenbestand vergrijst. We moeten verjongen. En om die jongere doelgroep te bereiken hebben we een nieuwe commercial gelanceerd, waarin we laten zien dat we ook voor hen belangrijk zijn.’