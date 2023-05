D-reizen en Prijsvrij verliezen kort geding tegen Consumentenbond

Misleidende aanbiedingen

In de Consumentengids van april 2023 publiceerde de Consumentenbond een artikel over misleidende reisaanbiedingen. Volgens D-reizen en Prijsvrij was hierbij sprake van ondeugdelijk onderzoek en het artikel zou onjuist, schadelijk en tendentieus zijn.

Amper te boeken

Uit het onderzoek naar reisprijzen van begin 2023 bleek dat reisaanbiedingen amper te boeken waren voor de advertentieprijs. Bij D-reizen en Prijsvrij was zelfs geen enkele reis beschikbaar voor de prijs in de advertentie. Volgens die 2 reisaanbieders deugde het onderzoek niet. Ze eisten in een kort geding inzage in de onderzoeksgegevens en een rectificatie, op last van een dwangsom.

Gedegen onderzoek

De rechter gaat niet in mee in die eisen, zo blijkt uit de uitspraak. Volgens de rechter berusten de uitspraken van de Consumentenbond over deze 2 reisaanbieders niet op onjuiste informatie. Integendeel. Want Prijsvrij en D-reizen bevestigden in het kort geding dat prijzen kunnen veranderen tijdens het boeken.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Voor ons is deze uitspraak een bevestiging dat we bij onze onderzoeken zorgvuldig en systematisch te werk gaan. En dat we, ondanks boze brieven en rechtszaken, geen concessies aan de uitkomsten hoeven te doen.’

Vervolg

Bijna alle onderzochte reisaanbieders beloofden na het onderzoek beterschap. Ook doet de Reclame Code Commissie binnenkort uitspraken in zaken die de Consumentenbond ze voorlegde. Molenaar: ‘We hopen dat de lokkertjes daarmee eindelijk verleden tijd zijn. Om dat te toetsen, komt er een vervolgonderzoek waarin we de reisaanbieders weer onder de loep zullen nemen. En tot die tijd raden we consumenten aan zelf alert te zijn op prijsverhogingen tijdens het boekingsproces.’