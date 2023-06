De Consumentenbond vond de gebrekkige gezichtsherkenning bij 26 van de 60 smartphones die sinds augustus 2022 zijn getest (43%). Het gaat om toestellen van Honor, Motorola, Nokia, Oneplus, Oppo, Xiaomi en een enkel model van Samsung. Consumenten die een toestel hebben van één van deze merken en gezichtsherkenning hebben ingesteld, kunnen in de smartphonetest van de Consumentenbond checken of dit veilig is. Alle 4 de iPhones en 11 van de 12 toestellen van Samsung in de recente test zijn wel goed te beveiligen met ontgrendeling door gezichtsherkenning (of een vingerafdruk).

Te weinig verbetering

Vier jaar geleden signaleerde de Consumentenbond dit probleem ook al, toen was een vergelijkbaar percentage van de toestellen te hacken met een simpele foto. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het is teleurstellend dat de betrouwbaarheid van gezichtsherkenning in al die jaren niet is verbeterd. De falende telefoons geven gebruikers wel een waarschuwing dat de gezichtsherkenning niet de veiligste vorm van beveiliging is. Maar wat ons betreft moet zwakke gezichtsherkenning überhaupt niet worden aangeboden, ook niet met waarschuwing.’