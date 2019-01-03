Gezichtsherkenning smartphones eenvoudig te omzeilen

Onder meer telefoons van Samsung (de Galaxy A7 en A8), Huawei (de P20, P20 Lite en P20 Pro), Nokia (model 3.1 en 7.1) en Sony (Xperia XZ2 en XZ2 Compact) blijken kwetsbaar voor de ‘fotohack’.

Bekijk de lijst van telefoontoestellen die met een foto te ontgrendelen zijn. De Consumentenbond adviseert consumenten die één van deze toestellen hebben om alleen een vergrendelcode of een vingerafdruk te gebruiken.

Niet alle modellen kwetsbaar

Niet álle modellen van de genoemde merken hebben een zwakke gezichtsherkenningsfunctie. De Samsung Galaxy S9, S9+ en Note 9 en de Huawei Mate 20 en Mate 20 Pro laten zich niet om de tuin leiden met een foto.

Bij het instellen van gezichtsontgrendeling tonen telefoons vaak wel een waarschuwing dat de techniek niet zo veilig is als andere. Maar dat de beveiliging zó zwak is, zal niet elke gebruiker aannemen.

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