De DPC maakte 15 september 2023 bekend dat het TikTok beboet. Onder andere voor het standaard openbaar zetten van profielen van kinderen. Daardoor konden ook video’s van kinderen door iedereen worden bekeken. TikTok informeerde kinderen onvoldoende hierover.

Ook wordt TikTok verweten de instellingen op een bepaalde manier te hebben ingericht. Bij het aanmaken van een profiel en het plaatsen van video’s werden kinderen ertoe aangezet om voor privacy-onvriendelijke instellingen te kiezen. Profielinstellingen voor kinderen waren standaard openbaar. Dat was bij uitstek risicovol voor kinderen jonger dan 13 jaar die toegang kregen tot TikTok.

Daarnaast is TikTok beboet voor de functie van ‘family pairing’. Daarmee kunnen ouders/verzorgers meekijken met hun kinderen. Maar TikTok controleerde onvoldoende of het daadwerkelijk om de ouders/verzorgers ging.

Hardleers

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Eerder kreeg TikTok al een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens van €750.000. En daarbij komt nu de miljoenenboete van de Ierse data toezichthouder. Maar we zijn er nog niet. TikTok is onvoorstelbaar hardleers en blijft vooralsnog doorgaan met het illegaal verzamelen van gegevens van kinderen. Het platform gebruikt deze data om miljarden winst te maken via gerichte advertentieverkoop.’

Schadevergoeding

Take Back Your Privacy en de Consumentenbond eisen in een procedure dat TikTok onmiddellijk stopt met de privacyschendingen. Daarnaast moet het platform gedupeerde kinderen een schadevergoeding betalen voor de inbreuk op hun rechten. Die is nu mede vastgesteld door de DPC.

Schadelijk voor kinderen

Friederike van der Jagt, voorzitter van de Stichting Take Back Your Privacy: ‘Het boetebesluit van de Ierse privacywaakhond bevestigt wat wij in 2021 al in onze dagvaarding hebben gezegd. TikTok houdt zich niet aan de wet en dit is schadelijk voor kinderen, in het bijzonder kinderen onder de 13 jaar. Het boetebesluit geeft ons een steuntje in de rug. Maar TikTok maakt zich nog steeds schuldig aan (andere) privacyschendingen. Onze rechtszaak blijft om die reden van groot belang.’

Aanmelden kan nog steeds

Consumenten kunnen hun kinderen nog steeds aanmelden voor de TikTok-claim. Dat geldt voor ouders/verzorgers van kinderen in Nederland die TikTok of musical.ly (de voorloper van TikTok) hebben gebruikt sinds 25 mei 2018.