Pascal Stoop nieuw lid Raad van Toezicht Consumentenbond

De Raad van Toezicht van de Consumentenbond bestaat vanaf 1 juli 2023 uit Lousewies van der Laan (voorzitter), Guusje ter Horst (vicevoorzitter), Tim Kraaier, Marco Loos, Matthijs Tetteroo en Pascal Stoop.

Kennis en ervaring

Pascal Stoop is voorzitter van de Raad van Commissarissen van Rabobank Den Haag en heeft ruime ervaring als bestuurder, toezichthouder en CFO, met name in de financiële sector. Ook heeft hij diepgaande kennis en ervaring op het terrein van IT en digitalisering, auditing en risicomanagement. RvT-voorzitter Lousewies van der Laan: ’De competenties van Pascal Stoop sluiten heel goed aan bij de wensen en behoeften van de Raad van Toezicht en in het bijzonder van de Auditcommissie. Hij onderscheidde zich hiermee dan ook van de andere, overigens ook zeer goede, kandidaten. We zijn blij hem te kunnen voordragen en te verwelkomen. Tegelijkertijd wil ik mijn dank uitspreken aan Mieke Pigeaud. Mieke is 6 jaar lang een zeer gewaardeerd en waardevol lid geweest van de RvT.'

Bondsraad

De Bondsraad is de algemene ledenvergadering van de vereniging Consumentenbond. De Bondsraad benoemt de leden van de RvT voor een periode van 4 jaar op voordracht van de RvT. De RvT houdt toezicht op het bestuur van de Consumentenbond en ziet er onder meer op toe, dat wat de Consumentenbond doet, ook past binnen het door de Bondsraad vastgestelde kader.