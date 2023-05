‘Recordboete voor Facebook bewijst dat net zich sluit’

Maandag 22 mei maakte toezichthouder DPC bekend dat hij Facebook een boete van €1,2 miljard oplegt voor het versturen van gegevens van gebruikers naar locaties buiten Europa. Volgens de toezichthouder schendt Facebook daarmee de privacy van Europese consumenten, omdat Facebook de gegevens onvoldoende beschermt tegen surveillance door Amerikaanse inlichtingendiensten. De toezichthouder heeft Facebook ook bevolen om zich aan de privacyregels te houden.

Steun in de rug

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Na de klinkende overwinning in onze eigen rechtszaak tegen Facebook is dit opnieuw een belangrijke slag voor consumenten. Het is ook een belangrijke steun in de rug voor consumenten die meedoen aan onze claim tegen Facebook. Hun zaak staat hiermee een stuk sterker. Langzaam maar zeker sluit het net zich rond Facebook. Consumenten kunnen zich nog steeds aansluiten bij onze actie en ik roep iedereen dan ook op om dat te doen. We moeten samen een vuist maken tegen Facebook.’

Boete

Ook over de hoogte van het boetebedrag is Molenaar tevreden: ‘Het bedrag doet recht aan de overtreding die Facebook heeft begaan. De rechten van miljoenen consumenten zijn met voeten getreden. Daar hoort een afschrikwekkend bedrag bij. En dat is deze boete.’

Tot de orde geroepen

Dick Bouma, voorzitter van Data Privacy Stichting: ‘Facebook staat niet boven de wet en moet zich net als iedereen aan de regels houden. De hoogste Europese rechter oordeelde 2 keer dat Facebook gegevens van consumenten niet zonder goede waarborgen naar servers buiten Europa mag doorsturen. En toch gaat het bedrijf hier gewoon mee verder. Het is hoog tijd dat Facebook tot de orde wordt geroepen, stopt met het schenden van consumentenrechten en consumenten gaat compenseren.’

Aanmelden

Consumenten in Nederland kunnen in aanmerking komen voor een schadevergoeding voor Facebook’s privacyschendingen. Consumenten die een Facebook- of Instagram account hebben of hadden kunnen zich aanmelden.

Inmiddels hebben al zich meer dan 230.000 consumenten aangemeld bij de Consumentenbond.