De Consumentenbond peilde de prijzen van 200 producten in Nederland en vergeleek die met de prijzen in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk en Spanje.

België is het goedkoopst voor basisboodschappen zoals koffie, thee, pasta en rijst. Consumenten betalen daar gemiddeld 18% minder dan in Nederland. A-merken zijn het goedkoopst in Duitsland en Frankrijk, gemiddeld 29% goedkoper dan in Nederland.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Aanbiedingenland

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Eerder behoorde Nederland binnen de EU tot de goedkopere landen voor boodschappen. Maar dat is niet meer zo. De belangrijkste reden is dat Nederland nog meer een aanbiedingenland is geworden.

Dat moeten de supermarkten terugverdienen met hoge reguliere prijzen. Verder spelen de hogere btw, hogere loon- en hogere energiekosten een rol. Net als fabrikanten die per lidstaat andere verkoopprijzen rekenen aan supermarkten.’