Emma Sleep belooft beterschap en compensatie

Meer dan 250 klachten

De Consumentenbond kreeg in een jaar tijd meer dan 250 klachten over Emma Sleep. Consumenten klaagden onder andere over lange levertijden, lange wachttijden bij het ophalen van retouren en de slechte bereikbaarheid en dienstverlening van de klantenservice. Sommige klanten moesten zelfs meer dan een half jaar wachten tot ze hun complete bestelling hadden ontvangen. En anderen wachtten meer dan 3 maanden tot een product dat ze wilden retourneren werd opgehaald.

Snelle groei

In een reactie aan de Consumentenbond erkent Emma Sleep de problemen. Volgens het bedrijf zorgde de snelle groei in de afgelopen jaren voor druk op de bevoorradingsketen en de service aan klanten. Emma Sleep wil de klantenservice nu verbeteren, onder meer door het inzetten van meer personeel en een chatbot. Daarnaast zegt Emma Sleep processen te automatiseren om retourneringen sneller te kunnen verwerken. Verder belooft het bedrijf realistische levertijden te vermelden en haalt het producten (tijdelijk) uit de verkoop als er onduidelijkheid is over de voorraad. Tot slot zegt Emma Sleep toe klanten te compenseren als leveringen meer dan een week vertraagd zijn. Emma Sleep heeft ook een verklaring op zijn website geplaatst.

De Consumentenbond is positief over de toezeggingen van Emma Sleep en houdt de ontwikkelingen rondom de klachten nauwlettend in de gaten.