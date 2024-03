Vergelijking producten

Bij Tempo zitten er maar 70 tissues in een doos. Bij veel huismerken zijn dat er 100. Dat is 43% meer, terwijl de dozen ongeveer even groot zijn.

Robijn stopt 15 wascapsules voor witte was in een doosje. De huismerkverpakking bevat 24 capsules.

In een rol San Francisco koekjes van Verkade zit 170 gram minder dan in vergelijkbare rollen tarwebiscuits van huismerken.

Een doosje Sun vaatwastabletten bevat 21 stuks. Maar huismerken geven met 40 tabletten in een kleinere doos bijna 2 keer zoveel.

En op een rol aluminiumfolie van Dumil zit 10 meter. Op die van het huismerk 30 meter, dat is zelfs 3 keer zoveel.

Lucht in verpakkingen

Sandra Molenaar: ‘Vaak zijn de verpakkingen van A-merken en huismerken even groot, waardoor het lijkt alsof de inhoud ook hetzelfde is. Maar dat hoeft dus niet zo te zijn. En soms zijn de verpakkingen van A-merken zelfs groter, maar zit er gewoon heel veel lucht in. Dat zien we vooral bij wasmiddelen en vaatwastabletten. Dat zet consumenten op het verkeerde been, en het is ook niet bepaald duurzaam. En dan zijn A-merken over het algemeen ook nog eens duurder dan huismerken.’