Het prijsverschil tussen biologische en niet-biologische levensmiddelen is de afgelopen 5 jaar gedaald van 63% naar 48%. Dit blijkt uit een nieuwe prijspeiling van de Consumentenbond. Er zijn zelfs al biologische producten die evenveel kosten als de reguliere variant.

De Consumentenbond bekeek de prijzen van 135 biologische (huismerk)producten bij 8 reguliere en 2 biologische supermarktketens. Gemiddeld zijn biologische producten in de reguliere supermarkt 48% duurder dan niet-biologische varianten, maar het verschil is niet bij alle producten even groot.

Vooral bij zuivelproducten, rundvleesproducten en pasta zijn er kleine of zelfs helemaal geen prijsverschillen. Een liter biologische halfvolle- of volle verse melk was vaak maar €0,20 duurder dan de reguliere melk. 300 gram biologisch rundergehakt kostte bij Jumbo net zo veel als het niet-biologische gehakt en bij Dirk was de prijs van 500 gram biologische en niet-biologische macaroni hetzelfde.

Assortiment

De biologische supermarkten hebben het grootste bio-assortiment: Ekoplaza zegt zo’n 9000 biologische producten te verkopen, Odin 6000. Van de reguliere supermarkten hebben Albert Heijn, Jumbo en Plus het grootste bio-aanbod. Maar dit verschilt erg per moment en filiaal. Aldi werd vanwege het geringe bio-assortiment niet meegenomen in de prijspeiling.

Goedkoopste supermarkten

Biologische producten zijn bij Dirk en Lidl het goedkoopst. Consumenten betalen daar 18% minder dan gemiddeld voor biologische producten. De biologische supermarkten Ekoplaza en Odin zijn een stuk duurder dan het gemiddelde.

Ruimte voor verbetering

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Het biologische aanbod in supermarkten stijgt wel, maar is toch nog vaak beperkt en duur. Dat maakt het voor consumenten lastig om voor biologisch te kiezen, ook als ze dat wel zouden willen. We roepen supermarkten op om hun biologisch aanbod te vergroten en aantrekkelijker te maken.’