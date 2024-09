Supermarkten oneerlijk over prijsverlagingen

De Consumentenbond controleerde honderden beloften van prijsverlagingen op websites en in filialen van supermarkten. Daaruit bleek dat veruit de meeste beloften rammelden. Producten zijn bijvoorbeeld nooit in prijs verlaagd. Of dat gebeurde al maanden geleden, terwijl supermarkten er niet langer dan 30 dagen mee mogen adverteren. Soms zijn producten zelfs eerst even in prijs verhoogd, om daarna te kunnen pronken met een verlaging.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Supermarkten strooien met niet-bestaande, achterhaalde of twijfelachtige prijsverlagingen. Daarmee zetten ze consumenten op het verkeerde been.’

Voorbeelden

In een Jumbo-filiaal bijvoorbeeld staat bij een pakje boter ‘blijvend in prijs verlaagd’. Terwijl de prijs van dat pakje boter in 5 maanden tijd juist met 21% gestegen is. Van €1,80 naar €2,18. Aldi adverteert bij een rol bakpapier met een prijsdaling van €1,09 naar €0,99. Terwijl die daling al bijna 1 jaar oud is. En Dirk pronkt met ‘in prijs verlaagd’ bij een kuipje margarine. Maar eerst verhoogde Dirk de prijs van het product stapsgewijs met €0,30, om het vervolgens met €0,06 te verlagen.

Reactie supermarkten

Aldi, Dirk en Jumbo zeggen dat ze prijzen niet eerst opzettelijk verhoogden om daarna te adverteren met een prijsverlaging. Volgens Aldi en Jumbo zijn door menselijke fouten schapkaarten te lang blijven hangen. Zij beloven de datum van de prijsverlaging te vermelden en niet langer dan 30 dagen reclame te maken voor een prijsverlaging. Dirk wilde die beloftes in eerste instantie niet doen. Maar uiteindelijk kwam Dirk met dezelfde toezeggingen als Aldi en Jumbo.