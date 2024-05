De Consumentenbond deelt de resultaten vooraf zodat fabrikanten deze kunnen controleren voor ze publiek worden. Daarnaast krijgen fabrikanten de gelegenheid om op de resultaten te reageren. Daarbij staat de Consumentenbond open voor kritiek van fabrikanten en beantwoordt eventuele vragen.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Fabrikanten zijn soms erg teleurgesteld als ze slecht uit onze test komen. Dat begrijpen we. Maar het belang van consumenten staat voor ons altijd voorop. In dit geval zetten we ons in voor zonnebrand die consumenten bewezen het best beschermt.

Daarbij gaan we niet over één nacht ijs. De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van testmethodes voor zonnebrandmiddelen. Die ontwikkelingen volgen we op de voet. Sinds een jaar gebruiken we voor de zonnebrandtest een nieuwe methode. Die wordt waarschijnlijk een door ISO goedgekeurde norm, naast een al bestaande norm. De zonnebrandmiddelen die negatief uit onze nieuwe test kwamen, testen we óók nog eens met de traditionele methode.’