Een mamafiets kiezen, waar let je op?

Als je één of meerdere kindjes hebt en je fietst veel, ligt de aanschaf van een mamafiets - of 'moederfiets' - voor de hand. Maar waar moet je nu op letten? We geven je in tekst en in een video tips om de beste mamafiets te vinden.

Veel fietsfabrikanten hebben wel een specifieke mamafiets in het pakket. De bekendste merken zijn Cortina, Gazelle en Batavus.

Een moederfiets heeft vaak een langer frame dan de normale fiets waarop hij is gebaseerd. De afstand tussen het stuur en het zadel is bij normale fietsen vaak te klein om jezelf achter het zitje aan het stuur door te manoeuvreren. Dat wordt zelfs helemaal onmogelijk als je zwanger bent.

Om het langere frame van de mamafiets net zo stijf en stabiel te maken, zijn de buizen vaak wat dikker en daardoor wordt de fiets weer zwaarder. Als het budget het toelaat, kijk dan of je een mamafiets met elektrische ondersteuning kunt aanschaffen.

Standaard en stuurvergrendeling

Een simpele zijstandaard voldoet niet op een mamafiets, omdat de fiets stabiel genoeg moet zijn om de kindertjes in de stoeltjes te tillen. Controleer of de dubbele standaard voldoende stevig is om fiets en belading in bedwang te houden.

Daarbij is een stuurvergrendeling handig, omdat het stuur op zijn plek blijft als je het kindje uit het fietsstoeltje haalt. Mocht je vergeten de stuurvergrendeling los te draaien voordat je wegrijdt, dan kun je het stuur met weliswaar meer kracht toch nog draaien. Een ratel in het mechanisme waarschuwt je dat de vergrendeling er nog op zit.

Ruimte

Let erop dat de afstand tussen stuur en zadel voldoende is om een zitje aan het stuur te bevestigen en vervolgens nog zelf op het zadel te kunnen komen. Die afstand wordt nog krapper als je zelf zwanger bent.

Ook een lage instap is bij een vaak topzware mamafiets van belang. Hoe makkelijk en vlot gaat je voet over de framebuis heen?

Proefrit

Zeker als de fiets zwaarbeladen is, is het aantal versnellingen van belang. Maak daarom een proefrit in een realistische situatie, dus met kindertjes in de stoeltjes en wellicht nog een fietstas, en controleer of de versnellingen voldoen.

Is de fiets dan niet te zwaar voor jou en kan je goed sturen? Vooral op hellingen en in smalle doorgangen merk je snel of de fiets voldoet of niet. Laat het budget het toe, doe dan ook een proefrit op een mamafiets met elektrische ondersteuning. Hierdoor kost het veel minder moeite om vooruit te komen en stabiel te blijven.

Opties

Als je een stoeltje achterop wilt combineren met een fietstas, dan zijn normale bagagedragers vaak te kort. Gelukkig kunnen de meeste dragers verlengd worden of kun je een dubbele uitvoering nemen.

Zorg er voor dat je kind nooit met z'n voetjes tussen de spaken kan komen. Veel stoeltjes hebben al een eigen afscherming voor de beentjes, kies anders stevige grote jasbeschermers of spaakafschermers die niet bij het eerste schopje al kapot zijn.

Als je de buggy wilt meenemen op de fiets, houd er dan wel rekening mee dat dit qua formaat en gewicht invloed heeft op de stabiliteit. Sommige bevestigingssystemen voor aan de bagagedrager steken vaak ver achter het achterwiel uit en dat maakt het fietsen onstabiel.

