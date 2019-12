Meeste uv-beschermende kinderzwemkleding voldoet aan de eisen

Nieuws|In de zon is smeren heel belangrijk, maar steeds vaker is er voor kleine kinderen uv-beschermende (zwem)kleding te koop. Twijfel je of die kleding wel voldoende beschermt? Volgens een onderzoek van de NVWA is dat meestal wel zo.

Wat heeft de NVWA onderzocht?

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) beoordeelde de bescherming die de kleding biedt tegen ultraviolette (uv) straling van de zon, en of de vermelde uv-factor daarmee overeenstemde. Als kleding een bescherming biedt van minstens 15 UPF mag er worden gesproken van uv-beschermende kleding. UPF staat voor Ultra Violet Protection Factor. UPF geeft de mate aan waarin een weefsel uv-straling blokkeert.

22 verschillende merken

De NWVA selecteerde 47 zwempakjes voor hele jonge kinderen en shirts voor wat oudere kinderen van 22 verschillende merken. Ze hebben daarbij gekeken naar het online aanbod. Het grootste deel van de markt is bekeken. Van de 47 kledingstukken voldeden 3 producten niet aan de norm. 1 kledingstuk claimde een te hoge UPF, 2 anderen zouden helemaal geen uv-beschermende kleding genoemd mogen worden. Het gaat om:

Terry Rich - UV shirt lange mouwen roze: claimt UPF 50+ maar er is 32 gemeten

Snapper Rock - Batwing Kaftan wit Style #1119BW-08: mag niet als uv-kleding verkocht worden

Snapper Rock - Kaftan wit: mag niet als uv-kleding verkocht worden

Ben je in het bezit van een van de bovengenoemde kledingstukken, wees je er dan van bewust dat ze dus geen of onvoldoende bescherming bieden. Je kunt de shirts wel als gewone kledingstukken blijven gebruiken.

Bekijk de lijst van geteste uv-beschermende kledingstukken en bekijk waar je wel op kunt vertrouwen.

Wat kan ik nog meer doen tegen de zon?

Met kleding kan je natuurlijk niet je kind helemaal afdekken en buitenspelen is ook goed voor oudere kinderen. Smeer ze goed in en zet ze een pet of een hoed op. Meer tips en veel gestelde vragen over zonnebrand vind je in het artikel zorgeloos zonnen.