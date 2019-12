E-mailadres wijzigen

Het e-mailadres dat bij de Consumentenbond bekend is, wijzig je heel eenvoudig zelf via 'Mijn gegevens' onder 'Mijn Consumentenbond'. Er wordt een e-mail naar je aangepaste e-mailadres verstuurd, met daarin een link om het nieuwe e-mailadres te bevestigen. Let op! Het kan even duren voordat de wijziging zichtbaar is.