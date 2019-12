Persoonsgegevens wijzigen

Adres wijzigen

Login via 'Mijn Consumentenbond', wijzig onder Mijn gegevens je adresgegevens en sla deze op.

E-mailadres wijzigen

Login via 'Mijn Consumentenbond', wijzig onder 'Mijn gegevens' je e-mailadres en sla deze op.. We sturen een e-mail naar je aangepaste e-mailadres met een link om je nieuwe e-mailadres te bevestigen.

Let op! Het kan even duren voordat de wijziging zichtbaar is.

Recht op privacy

Voor sommige diensten die wij aanbieden op onze website verwerken wij persoonsgegevens. Voor deze diensten werken wij soms samen met andere organisaties of bedrijven. Als consument heb je recht op privacy.