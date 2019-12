(On)zinnige autoverzekeringen

Hoe weet je waar je voor tekent en betaalt? En welke verzekering is noodzakelijk, welke niet? Check de (on)zinnige verzekeringen die je bij autohuur kunt tegenkomen.

Third Party Liability (TPL)

Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering; dekt de schade die aan derden wordt toegebracht.

Verplicht en onmisbaar vanwege de enorme financiële aansprakelijkheidsrisico's in landen met een claimcultuur, zoals Noord-Amerika.

Neem bij voorkeur een dekking hoger dan €5 miljoen.

Additional Liability Insurance (ALI)

Aanvullende aansprakelijkheidsverzekering.

Noodzakelijk als de dekking van de TPL te laag is.

Collision Damage Waiver (CDW)

Dekt schade aan de huurauto door eigen schuld.

Deze onmisbare verzekering is meestal inbegrepen bij de huurprijs, maar check dit altijd.

De CDW biedt geen complete bescherming. Het wil alleen zeggen dat je niet zelf alle kosten hoeft te betalen, maar bij schade kan je eigen risico oplopen tot €2000, ongeacht wie schuldig is. Daarbij dekt deze verzekering over het algemeen niet de banden, ramen of het onderstel.

Ook goed om te weten: houd je je niet aan de regels uit het huurcontract, dan vervalt de dekking. Dat kan zonder opzet gebeuren, bijvoorbeeld als je per ongeluk de verkeerde brandstof hebt getankt.

Super Collision Damage Waiver (SCDW)

Aanvulling op de 'gewone' ongevallenschadevrijwaring (Collision Damage Waiver). Wordt ook wel 'Super Cover of Damage Exess Waiver' genoemd.

Met deze verzekeringsoptie schroef je het eigen risico terug naar een minimum, of naar nul.

Sterk aan te raden gezien de risico's.

Bij sommige verhuurders zit deze polis standaard in het huurcontract, maar check dit altijd.

Theft Waiver (TW) / Loss Damage Waiver (LDW)

Dekt de financiële schade als de auto wordt gestolen, of als daartoe een poging is gedaan.

De polis dekt je niet in alle gevallen: wanneer je nalatig geweest bent (de autosleutels in het contact hebt gelaten, bijvoorbeeld), wordt er niets gedekt.

Deze verzekering zit meestal in het huurcontract, maar met een (hoog) blijvend eigen risico.

Wij raden hierom aan om een Super Theft Waiver (STW) af te sluiten. Dit is een extra verzekering om dit eigen risico af te kopen.

Personal Accident Insurance (PAI)

Dekt de kosten van jou of je medepassagiers als bij een ongeval iemand gewond raakt of overlijdt

Deze kosten worden vaak al gedekt door je reisverzekering.

Ook kan je aangeboden worden om je persoonlijke spullen te verzekeren middels een 'Personal Protection of Coverage (PEP of PEC), maar ook dit valt vaak al onder je algemene reisverzekering.



Verzekering afsluiten bij de verhuurder

Neem je de verzekering die aangeboden wordt door de verhuurder van de auto, dan limiteert het bedrag dat je moet betalen in geval van schade. Het nadeel is dat de kosten hoog oplopen wanneer je je wilt indekken voor alle mogelijke schade.

Excess Insurance: verzekering bij derde partij

Je kunt ook een verzekering afsluiten bij een derde partij, zoals het Britse icarhireinsuranxe of insurance4carhire, of huurautoverzekering.com in Nederland. Die partij hoeft dus helemaal niet verbonden te zijn aan het verhuurbedrijf.

Je sluit hierbij een Excess Insurance af. Dit is normaal gesproken goedkoper, maar wanneer er schade is zal je dit bedrag eerst zelf moeten voorschieten. Later kan dit geclaimd worden bij deze externe verzekeringsmaatschappij.

Normaal gesproken is zo'n externe verzekering goedkoper dan de vrijwaringen bij de autoverhuurders. Zo dekken deze verzekeraars vaak ook de ruiten, banden en het onderstel. Je kunt je per dag of per jaar verzekeren. Wanneer de huurauto beschadigd raakt of gestolen wordt, kun je het bedrag terugclaimen bij de organisatie. Het nadeel: je moet het bedrag wel eerst voorschieten bij de autoverhuurder. Je krijgt dit pas terug als de claim wordt geaccepteerd door de verzekeraar.



Ook interessant: