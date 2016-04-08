3 valkuilen autohuur

Benzinekosten

Zorg - voordat je de auto huurt - dat je weet hoe de benzine in rekening gebracht wordt. Verschillende verhuurders hanteren verschillende regels. Drie opties met hun voor- en nadelen:

Huur de auto met een volle tank en breng hem vol terug

Dit is de makkelijkste optie en vaak ook de goedkoopste. Let wel op dat je dichtbij het afleverpunt tankt, zodat de tank bij terugkomst helemaal vol is. Als de verhuurder vindt dat er meer in kan, kan hij extra kosten in rekening brengen voor het 'bijvullen'. Neem voor de zekerheid foto's van de brandstofmeter bij het afhalen en inleveren.

Dit is de makkelijkste optie en vaak ook de goedkoopste. Let wel op dat je dichtbij het afleverpunt tankt, zodat de tank bij terugkomst helemaal vol is. Als de verhuurder vindt dat er meer in kan, kan hij extra kosten in rekening brengen voor het 'bijvullen'. Neem voor de zekerheid foto's van de brandstofmeter bij het afhalen en inleveren. Koop een volle tank en breng hem leeg terug

Dit is waarschijnlijk de duurste optie, je krijgt hier immers geen geld terug voor de brandstof die je niet gebruikt hebt. Het is bijna onmogelijk om de auto met een lege tank terug te brengen, dus je verliest er altijd op. Daarnaast betaal je voor de volle tank bij het afhalen een 'premium' waardoor de prijs hoger ligt dan bij een lokale benzinepomp.

Dit is waarschijnlijk de duurste optie, je krijgt hier immers geen geld terug voor de brandstof die je niet gebruikt hebt. Het is bijna onmogelijk om de auto met een lege tank terug te brengen, dus je verliest er altijd op. Daarnaast betaal je voor de volle tank bij het afhalen een 'premium' waardoor de prijs hoger ligt dan bij een lokale benzinepomp. Betaal voor de gebruikte benzine

Dit klinkt als de voordeligste optie, maar de verhuurder kan een flinke prijs vragen voor de gebruikte brandstof. Maak dus foto's van de benzinemeter bij het afhalen en tank vlak voor het inleveren, dichtbij het inleverpunt, tot (iets meer dan) de stand die de meter bij afhalen had.

Zogenaamde schade

Een veelgehoorde klacht van mensen die een auto huurden: onverklaarbare schade. Bij het terugbrengen van de auto, of na thuiskomst, ontvangen zij een rekening voor een schade die ze niet zelf gereden hebben. Natuurlijk kan het gaan om een schade die ze bij controle over het hoofd hebben gezien, maar wellicht hebben ze hem helemaal niet zelf veroorzaakt.

Wat te doen? Wij raden aan:

Maak altijd foto's van bestaande schade bij het ophalen van een huurauto, ook van kleine krassen.

Laat vervolgens alle geconstateerde beschadigingen op het formulier aantekenen.

Zorg bij het inleveren van de auto dat een medewerker na controle een bewijs tekent dat er geen (nieuwe) beschadigingen zijn.

Spookafschrijvingen

Regelmatig ontdekken reizigers bij thuiskomst een onterechte afboeking van de autoverhuurder op hun creditcard. Een verhuurder kan zo'n afschrijving doen: je machtigt hem immers bij het huren van de auto om een reservering te maken op je creditcard voor borg, benzine en bijvoorbeeld het eigen risico. Afschrijven is vervolgens een kleine moeite voor de verhuurder.

Heb je op vakantie een auto gehuurd, controleer dan na thuiskomst de eerste weken regelmatig de afschriften van je creditcard. Staat er een spookafschrijving op, maak dan bezwaar bij de verhuurmaatschappij. Lost dit niets op? Stap dan - met bewijsmateriaal - naar de creditcardmaatschappij en geef aan dat je de afschrijving betwist. Het terugboeken gaat vaak niet makkelijk, maar de aanhouder wint.

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