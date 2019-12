Bagageservice PostNL

Conclusie: geen aanrader

Wij vinden de service niet echt handig. Het is veel gedoe voor best veel geld. De tests van onze 3 proefpersonen verliepen niet vlekkeloos. En de informatie op de website is onduidelijk.

Voordelen

Geen gesjouw met bagage.

Niet wachten bij incheckbalie (als je vliegt met Transavia of Corendon).

Nadelen

Je moet er voor thuisblijven. Weliswaar binnen een tijdvak van 2 uur, maar dat hoor je pas op de dag zelf. Je kunt niet zelf een tijd kiezen.

Kies je voor thuisbrengen, dan arriveert de bagage een dag na thuiskomst. Je kunt dus niet direct je spullen wassen en opbergen.

Sommige informatie op de website is onduidelijk. Bijvoorbeeld of PostNL ook in het weekend bezorgt, de ophaaltijden, en dat de service in Eindhoven alleen werkt als je met Corendon vliegt.

De schadevergoeding is mager, vooral als de bagage kwijtraakt.

Hoe werkt het?

PostNL haalt je bagage thuis op en brengt je spullen naar het algemene bagagedepot op Schiphol. Daar moet je de bagage ophalen en inchecken. Vlieg je met Transavia of Corendon, dan checkt PostNL je bagage in. Op vliegveld Eindhoven geldt de service alleen voor vluchten met Corendon.

Laat je de bagage niet inchecken, dan kun je kiezen of PostNL je bagage 1 of 2 dagen van tevoren ophaalt tussen 16.00 en 21.00 uur. Laat je je bagage inchecken, dan haalt PostNL je bagage een dag van tevoren op.

PostNL zegt dat ze de bagage verzegelen bij het ophalen zodat er niets ingestopt of uitgehaald kan worden.

Na je reis kan PostNL je bagage thuisbrengen. Je moet het dan weer naar het bagagedepot brengen. Een dag na je reis wordt je bagage thuisbezorgd.

Raakt je koffer kwijt of beschadigd, dan is de compensatie €3,40 per kg bagage. Voor een koffer met 20 kg bagage ontvang je dus slechts €68. Is de koffer vertraagd waardoor hij niet meekan in het vliegtuig, dan is de compensatie maximaal 2 keer de waarde van de bagage, met een maximum van €1000.

Kosten

De kosten voor een enkele reis zijn €12,50, €17,50 of €25 per koffer, afhankelijk van je woonplaats. Er zijn 3 zones: regio Schiphol, Randstad en rest van Nederland. Elke volgende koffer kost minder. Grote of afwijkende bagage zoals een golftas of een buggy kost €14 tot €20 extra.

Ervaringen

Drie reizigers probeerden de dienst uit. Bij 1 van hen was tijdens het boeken onduidelijk of de terugreis ook geboekt was. Dit bleek wel het geval, maar om het zeker te weten moest ze contact opnemen met PostNL. Bij 2 van de 3 proefpersonen kwam de chauffeur in het opgegeven tijdvak. Bij 1 kwam hij te laat, maar hij belde hier wel netjes over. PostNL belooft dat ze de bagage bij het ophalen verzegelen zodat er niks ingestopt of uitgehaald kan worden. In de praktijk bood de chauffeur dat maar bij 1 van onze testers aan.

Twee reizigers boekten ook de terugbrengservice. Bij één reiziger kwam de tas een dag later dan afgesproken. Volgens PostNL was sprake van een communicatiefout. Bij de andere reiziger kwam de koffer eerder dan afgesproken en werd die zonder overleg bij de buurvrouw afgeleverd.

Lees ook: