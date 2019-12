Nu boeken, nu vertrekken

Nu boeken: Bourgondië

Bourgondië is met zijn beroemde wijnen en gastronomie een waar luilekkerland. En je kunt er prachtig fietsen over oude spoorbanen en jaagpaden. Zo fiets je in alle rust van het ene hoogtepunt naar het andere. Dat lui schrappen we dus uit luilekkerland.

De zogenoemde Voies vertes (groene paden) lopen van stad tot stad, over de tracés van in onbruik geraakte spoorwegen en jaagpaden en langs oude kanalen. Vaak zijn ze geasfalteerd. De grote voordelen zijn dat er weinig hoogteverschillen zijn en er geen ander verkeer is. Zo is er vanaf het stationnetje Charnay-les-Macon een geasfalteerde voie verte die het tracé van een oude spoorweg over zo’n 80 km volgt. Na een 1,5 km lange tunnel wacht Cluny, met de ruïne van het bekende klooster uit 910. Na Cluny tref je onder andere de wijndorpen Buxy en Givry én het levendige Châlons-sur-Sâone. Bij wijnliefhebbers gaat het hart sneller kloppen bij Santenay, hier kun je de voie de vignes op langs beroemde wijndorpen: Puligny Montrachet (onze favoriet), Meursault, Volnay en Pommard. Gratis proeven van grand-cru wijnen is er niet bij, de grote coöperaties in de zuidelijke Bourgogne zijn wat dat betreft een stuk laagdrempeliger.

(Prijs)peiling

Afstand Utrecht-Mâcon: 824 km

Rijtijd: 8:05 uur via Brussel, Luxemburg, Nancy, Dijon

Kosten: €92*

Peage (tol): €24,70

Minimum temperatuur: eind juni/begin juli 14°C

Maximum temperatuur: 23-25°C, zonnig

*Benzine (Euro95) met verbruik van 1:13, gebaseerd op Gemiddelde Landelijke Adviesprijs.

Nu boeken: Stockholm

Stockholm is in de zomer op zijn best. Als het maar even mooi weer is zijn de terrassen bezet en verzamelen de Zweden zich in parken en aan de waterkant om van de zon te genieten. Aangezien de stad op 14 eilanden is gebouwd heeft de Zweedse hoofdstad groen en water in overvloed, je waant je er haast buiten.

Op het water zorgt alles wat vaart - van pontjes tot cruiseschepen - voor bedrijvigheid. Aan de kades liggen oldtimers zij aan zij. En op Skeppsholmen, een ambachtelijke scheepswerf, dringt de geur van verf, hout en olie in je neus. Strijk voor het mooiste uitzicht neer op het terras van Moseback aan de Monteliusvägen. De rijkdom van Zweden zie je nergens zoals in de hoofdstad: het massieve koninklijke paleis, maar ook legio andere gebouwen zoals de Rijksdag en het nationale museum stralen grandeur uit. Zelfs het theater is versierd met bladgoud. Daarnaast zijn Zweden gek op design: je kunt er eindeloos shoppen. Waar nationale musea elders vooral zijn gevuld met schilderijen, bestaat de collectie van het Zweedse voor de helft uit meubilair. ABBA-liefhebbers gaan natuurlijk naar het ABBA-museum en Mamma Mia, the Party: heel de zomer zijn er shows. Tip: Tyrol In Gröna Lund van 27 juli tot 21 augustus in het Engels.

(Prijs)peiling

Maatschappij Prijs Norwegian €168 KLM €171 Ryanair €156*

Prijs retourvlucht van 27 t/m 30 juli 2016.

Onderzocht op 6 juni 2016. Prijzen kunnen afwijken; exclusief ruimbagage.

* Weeze- Stockholm Skavsta (100 km van Stockholm)

Vluchten: €156 (ryanair) - €171 (KLM)

Bus Skavsta-Stockholm €15

Shuttletrein Arlanda-Stockholm €22

Taxi: luchthaven - stad €56

Stockholm card 3 dagen (musea, openbaar vervoer, rondvaart): €87

Minimum temperatuur: in juli 13°C

Maximum tempratuur 22°

