Checklist: veilig een reis boeken

Voordat je gaat boeken

Wie is de reisorganisator?

Controleer naam, adres, telefoonnummer en locatie van de organisatie. Zit het bedrijf in Nederland? Check dan ook of het ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel.

Zijn de voorwaarden consumentvriendelijk?

Controleer of de organisatie aangesloten is bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR). Wees alert: sommige organisaties gebruiken op hun website ten onrechte het logo van het ANVR, terwijl ze niet zijn aangesloten. Wanneer een organisatie niet is aangesloten bij het ANVR (en dus niet op de ANVR-website is afbeeld), kijk dan kritisch naar de aangeboden voorwaarden. We raden je aan om ze naast die van het ANVR te leggen en te controleren welke voorwaarden ontbreken of anders zijn.

Is het boekingsproces duidelijk voorafgaand aan het boeken?

De organisatie is wettelijk verplicht je vooraf op de hoogte te stellen van het boekingsproces. Let op: voor aankopen via internet heb je 14 dagen wettelijke bedenktijd, maar dit geldt niet bij het boeken van een reis.

Is de aanbetaling redelijk?

Bekijk goed of je niet geacht wordt hoge borgsommen te betalen. De borg dient in verhouding te zijn tot de reis. Boek je bij een organisatie aangesloten bij het ANVR, dan is er een maximumaanbetaling vastgesteld van 15% van de totale reissom. Organisatoren van bijvoorbeeld cruises of reizen buiten Europa kunnen hiervan afwijken. Dit dienen zij wel vooraf kenbaar te maken. Voor eigen-vervoerreizen naar hotels bedraagt de aanbetaling 20% en naar wooneenheden (bungalows, appartementen) is dit 30%.



Krijg je geld terug bij annulering, geschillen of calamiteiten?

Controleer of je rechten hebt bij annulering. Als de organisatie aangesloten is bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en failliet gaat, dan ben je volledig gedekt. Het Calamiteitenfonds dekt bij natuurrampen, burgeroorlog of een terroristische aanslag. Alle leden van het ANVR zijn aangesloten bij de SGR en het Calamiteitenfonds. Bovendien kun je bij klachten naar de Geschillencommissie Reizen.

Klopt de verstrekte informatie?

Ga na op Google Maps of de locatie overeenkomt met de beschrijving. Kijk naar recensies en ervaringen van vorige bezoekers. Bekende websites hiervoor zijn Tripadvisor.nl en Zoover.nl



Tijdens het boeken

Gebruik een beveiligde (wifi-)verbinding. We raden het gebruik van onbeveiligde wifi-verbindingen, zoals in een internetcafé, of een andere gedeelde computer af. Je weet nooit of zo'n computer goed beveiligd is.

Meer lezen: